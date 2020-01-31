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      Невідомі зі стріляниною намагалися прорватися у резиденцію Трампа: фото і відео

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      Біля резиденції Трампа у Флориді влаштували стрілянину / edition.cnn.com

      У п'ятницю, 31 січня, у резиденцію президента США у Флориді на джипі намагалися прорватися двоє невідомих. Як наслідок, правоохоронці були змушені відкрити вогонь по автомобілі, а зловмисники втекли.

      Втім пізніше спецслужби змогли знайти джип, на якому намагалися прорватися в Мар-а-Лаго, а зловмисників затримали, повідомляє CNN.

      Цікаво: У центрі Сієтла сталася стрілянина: є жертва та багато поранених

      Цікаво, що того ж дня до резиденції мав прибути американський президент Дональд Трамп з дружиною Меланією. Втім у момент нападу вони ще перебували у Вашингтоні.

      резиденція США, стрілянина
      Правоохоронцям довелося стріляти у зловмисників, що намагалися прорватися у резиденцію президента США

      Відомо, що на шляху до президентської резиденції зловмисники прорвалися через два пункти пропуску. Втім пізніше, коли правоохоронці відкрили вогонь, їм довелося втікати.

      резиденція США, стрілянина
      Зловмисники після спроби прорватися у резиденцію Трампа втекли від правоохоронців

      Поліція контролює район резиденції Трампа: дивіться відео

      Резиденція Мар-а-Лаго: дивіться карту

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини США Дональд Трамп Меланія Трамп Стрілянина
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