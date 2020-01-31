Невідомі зі стріляниною намагалися прорватися у резиденцію Трампа: фото і відео

У п'ятницю, 31 січня, у резиденцію президента США у Флориді на джипі намагалися прорватися двоє невідомих. Як наслідок, правоохоронці були змушені відкрити вогонь по автомобілі, а зловмисники втекли.

Втім пізніше спецслужби змогли знайти джип, на якому намагалися прорватися в Мар-а-Лаго, а зловмисників затримали, повідомляє CNN.

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Цікаво, що того ж дня до резиденції мав прибути американський президент Дональд Трамп з дружиною Меланією. Втім у момент нападу вони ще перебували у Вашингтоні.



Правоохоронцям довелося стріляти у зловмисників, що намагалися прорватися у резиденцію президента США

Відомо, що на шляху до президентської резиденції зловмисники прорвалися через два пункти пропуску. Втім пізніше, коли правоохоронці відкрили вогонь, їм довелося втікати.



Зловмисники після спроби прорватися у резиденцію Трампа втекли від правоохоронців

Поліція контролює район резиденції Трампа: дивіться відео

Резиденція Мар-а-Лаго: дивіться карту