У центрі Сієтла сталася стрілянина: є жертва та багато поранених

У середмісті американського Сієтла невідомий відкрив вогонь. У результаті щонайменше одна людина загинула та ще шестеро – поранені, зокрема дитина. Це вже другий подібний інцидент у місті упродовж останніх 24 годин. Інцидент трапився приблизно о 5 годині вечора 22 січня (3:00 23 січня за Києвом).

KomoNews з посиланням на свідків пише, що було приблизно 30 – 40 пострілів. Також очевидці бачили людей (попередньо, 100 осіб), які втікали з місця інциденту та намагалися сховатися за рогом. Наразі невідомо, чи хтось із них потрапив під перехресний вогонь. Журналісти пишуть, що бачили на ношах щонайменше трьох людей. Крім того, немає інформації щодо причин стрілянини.

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#seattleshooting #activeshooter outside Amazon Blueshift. At least 3 hurt. Shooter fled on foot into underground bus station. pic.twitter.com/nqVyqXliUs — Yen Bell (@Yendolyn) January 23, 2020

Місцеві правохоронці кажуть, що нападник утік. Імовірно, він мав спільника. Наразі їх розшукує поліція. На місце прибули декілька поліцейських машин.

Officers investigating shooting near 4th and Pine. Multiple victims. The suspect has fled, and police are searching for him. Officers and medics are providing first aid to the injured. Additional information to come. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) January 23, 2020

Наразі місце стрілянини оточили правоохоронці. Також тут перекрито рух, тому деякі автобуси змушеними були змінити свої маршрути. Водночас мерія Сієтла попросила людей уникати цього району.

Struggling to get out of our office on 3rd in Seattle. Multiple ambulances passing, light rail shut down, buses on the main bus line all stopped for emergency vehicles, crowds struggling to find way home. pic.twitter.com/ZFGj3f0s1R — Shannon (@ShapeOfRain) January 23, 2020

Зауважимо, що кількома годинами раніше в Сієтлі сталася ще одна стрілянина. Але вже в іншому районі – Беллтаун. Тут поліція застрелила 28-річного чоловіка.

BREAKING NEWSZ Heard the sound of gunfire during my 5p live shot about a shooting in Belltown— ran down to 3rd and Pine. Multiple victims. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/G6Ff5RCRjB — Michael Spears (@MichaelKIRO7) January 23, 2020

Схожий випадок нещожавно стався й у Техасі. Тут унаслідок стрілянини в середній школі загинув 16-річний учень – стрілець поранив школяра в груди, але той годом помер у лікарні.