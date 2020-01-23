У центрі Сієтла сталася стрілянина: є жертва та багато поранених
У середмісті американського Сієтла невідомий відкрив вогонь. У результаті щонайменше одна людина загинула та ще шестеро – поранені, зокрема дитина. Це вже другий подібний інцидент у місті упродовж останніх 24 годин. Інцидент трапився приблизно о 5 годині вечора 22 січня (3:00 23 січня за Києвом).
KomoNews з посиланням на свідків пише, що було приблизно 30 – 40 пострілів. Також очевидці бачили людей (попередньо, 100 осіб), які втікали з місця інциденту та намагалися сховатися за рогом. Наразі невідомо, чи хтось із них потрапив під перехресний вогонь. Журналісти пишуть, що бачили на ношах щонайменше трьох людей. Крім того, немає інформації щодо причин стрілянини.
Зверніть увагу! У Росії невідомий влаштував стрілянину у будівлі суду: є жертви
Місцеві правохоронці кажуть, що нападник утік. Імовірно, він мав спільника. Наразі їх розшукує поліція. На місце прибули декілька поліцейських машин.
Наразі місце стрілянини оточили правоохоронці. Також тут перекрито рух, тому деякі автобуси змушеними були змінити свої маршрути. Водночас мерія Сієтла попросила людей уникати цього району.
Зауважимо, що кількома годинами раніше в Сієтлі сталася ще одна стрілянина. Але вже в іншому районі – Беллтаун. Тут поліція застрелила 28-річного чоловіка.
Схожий випадок нещожавно стався й у Техасі. Тут унаслідок стрілянини в середній школі загинув 16-річний учень – стрілець поранив школяра в груди, але той годом помер у лікарні.