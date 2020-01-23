В центре Сиэтла произошла стрельба: есть жертва и много раненых

В центре американского Сиэтла неизвестный открыл огонь. В результате по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро ранены, в том числе ребенок. Инцидент произошел примерно в 5:00 вечера 22 января (3:00 23 января по Киеву). Это уже вторая стрельба в городе на протяжении последних 24 часов.

KomoNews со ссылкой на свидетелей пишет, что было примерно 30 – 40 выстрелов. Также очевидцы видели людей (предварительно, 100 человек), которые бежали с места инцидента и пытались скрыться за углом. Пока неизвестно, попал ли кто-то из них под перекрестный огонь. Журналисты пишут, что видели на носилках не менее трех человек. Кроме того, нет информации о причинах стрельбы.

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#seattleshooting #activeshooter outside Amazon Blueshift. At least 3 hurt. Shooter fled on foot into underground bus station. pic.twitter.com/nqVyqXliUs - Yen Bell (@Yendolyn) January 23, 2020

Местные правоохранители говорят, что нападающий убежал. Вероятно, он имел сообщника. Сейчас их разыскивает полиция. На место прибыли несколько полицейских машин.

Officers investigating shooting near 4th and Pine. Multiple victims. The suspect has fled, and police are searching for him. Officers and medics are providing first aid to the injured. Additional information to come. - Seattle Police Dept. (@SeattlePD) January 23, 2020

Сейчас место стрельбы окружили правоохранители. Также здесь перекрыто движение, поэтому некоторые автобусы вынуждены были изменить свои маршруты. В то же время мэрия Сиэтла попросила людей избегать этот район.

Struggling to get out of our office on 3rd in Seattle . Multiple ambulances passing, light rail shut down, buses on the main bus line all stopped for emergency vehicles , crowds struggling to find way home. pic.twitter.com/ZFGj3f0s1R - Shannon (@ShapeOfRain) January 23, 2020

Заметим, что несколькими часами ранее в Сиэтле произошла еще одна перестрелка. Но уже в другом районе – Беллтаун. Здесь полиция застрелила 28-летнего мужчину.

BREAKING NEWSZ Heard the sound of gunfire during my 5p live shot about a shooting in Belltown- ran down to 3rd and Pine . Multiple victims. @ KIRO7Seattle pic.twitter.com/G6Ff5RCRjB - Michael Spears (@ MichaelKIRO7) January 23, 2020