В центре Сиэтла произошла стрельба: есть жертва и много раненых
В центре американского Сиэтла неизвестный открыл огонь. В результате по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро ранены, в том числе ребенок. Инцидент произошел примерно в 5:00 вечера 22 января (3:00 23 января по Киеву). Это уже вторая стрельба в городе на протяжении последних 24 часов.
KomoNews со ссылкой на свидетелей пишет, что было примерно 30 – 40 выстрелов. Также очевидцы видели людей (предварительно, 100 человек), которые бежали с места инцидента и пытались скрыться за углом. Пока неизвестно, попал ли кто-то из них под перекрестный огонь. Журналисты пишут, что видели на носилках не менее трех человек. Кроме того, нет информации о причинах стрельбы.
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Местные правоохранители говорят, что нападающий убежал. Вероятно, он имел сообщника. Сейчас их разыскивает полиция. На место прибыли несколько полицейских машин.
Сейчас место стрельбы окружили правоохранители. Также здесь перекрыто движение, поэтому некоторые автобусы вынуждены были изменить свои маршруты. В то же время мэрия Сиэтла попросила людей избегать этот район.
Заметим, что несколькими часами ранее в Сиэтле произошла еще одна перестрелка. Но уже в другом районе – Беллтаун. Здесь полиция застрелила 28-летнего мужчину.
Похожий случай недавно случился в Техасе. Здесь в результате стрельбы в средней школе погиб 16-летний ученик – стрелок ранил школьника в грудь, но тот потом умер в больнице.
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