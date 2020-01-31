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      Неизвестные со стрельбой пытались прорваться в резиденцию Трампа: фото и видео

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      Возле резиденции Трампа во Флориде устроили стрельбу / edition.cnn.com

      В пятницу, 31 января, в резиденцию президента США во Флориде на джипе пытались прорваться двое неизвестных. Как следствие, правоохранители были вынуждены открыть огонь по автомобилю, а злоумышленники скрылись.

      Впрочем, позже спецслужбы смогли найти джип, на котором пытались прорваться в Мар-а-Лаго, а злоумышленников задержали, сообщает CNN.

      Интересно: В центре Сиэтла произошла стрельба: есть жертва и много раненых

      Интересно, что в тот же день в резиденцию должен был прибыть американский президент Дональд Трамп с женой Меланией. Впрочем, в момент нападения они еще находились в Вашингтоне.

      резиденція США, стрілянина
      Правоохранителям пришлось стрелять в злоумышленников, пытавшихся прорваться в резиденцию президента США

      Известно, что на пути к президентской резиденции злоумышленники прорвались через два пункта пропуска. Впрочем, позже, когда правоохранители открыли огонь, им пришлось бежать.

      резиденція США, стрілянина
      Злоумышленники после попытки прорваться в резиденцию Трампа сбежали от правоохранителей

      Полиция контролирует район резиденции Трампа: смотрите видео

      Резиденция Мар-а-Лаго: смотрите карту

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Меланья Трамп Дональд Трамп Новости США Стрельба
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