Неизвестные со стрельбой пытались прорваться в резиденцию Трампа: фото и видео

В пятницу, 31 января, в резиденцию президента США во Флориде на джипе пытались прорваться двое неизвестных. Как следствие, правоохранители были вынуждены открыть огонь по автомобилю, а злоумышленники скрылись.

Впрочем, позже спецслужбы смогли найти джип, на котором пытались прорваться в Мар-а-Лаго, а злоумышленников задержали, сообщает CNN.

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Интересно, что в тот же день в резиденцию должен был прибыть американский президент Дональд Трамп с женой Меланией. Впрочем, в момент нападения они еще находились в Вашингтоне.



Правоохранителям пришлось стрелять в злоумышленников, пытавшихся прорваться в резиденцию президента США

Известно, что на пути к президентской резиденции злоумышленники прорвались через два пункта пропуска. Впрочем, позже, когда правоохранители открыли огонь, им пришлось бежать.



Злоумышленники после попытки прорваться в резиденцию Трампа сбежали от правоохранителей

Полиция контролирует район резиденции Трампа: смотрите видео

Резиденция Мар-а-Лаго: смотрите карту