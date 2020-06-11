Невідомий вчинив напад у школі в Словаччині. Один дорослий помер, ще 4 – поранені, серед них є діти. Нападник також загинув.

Напад у школі

Чоловік був озброєний ножем. Про це повідомили в місцевому виданні SME.

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Він вдерся до навчального закладу о 10 ранку, коли там було людно. Спершу він розбив скло і зненацька кинувся з ножем на дорослих. Згодом він почав завдавати ударів і дітям.

За словами лікарів, один дорослий – заступник директора школи – помер. Є 4 потерпілих, серед яких 2 дітей. Вони дістали ушкодження, їх уже доправили до лікарні.

Що з нападником

Поліція вбила нападника. Його застрелили приблизно у 200 метрах від школи. Ним виявився 22-річний чоловік із міста Мартіна, що в Словаччині.

Поліція застосувала до нападника зброю, після чого той загинув,

– повідомили в поліції.

За даними словацьких ЗМІ, він був колишнім учнем школи. Проте наразі невідомо, які мотиви спонукали чоловіка до злочину. Ймовірно, у нього були проблеми із психічним здоров'ям. Влада ж пообіцяла ретельно розслідувати інцидент.