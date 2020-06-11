Неизвестный совершил нападение в школе в Словакии. Один взрослый умер, еще 4 – ранены, среди них есть дети. Нападавший также погиб.

Нападение в школе

Мужчина был вооружен ножом. Об этом сообщили в местном издании SME.

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Он ворвался в учебное заведение в 10 утра, когда там было людно. Сначала он разбил стекло и неожиданно бросился с ножом на взрослых. Впоследствии он начал наносить удары и детям.

По словам врачей, один взрослый – заместитель директора школы – умер. Есть 4 пострадавших, среди которых 2 детей. Они получили повреждения, их уже доставили в больницу.

Что с нападавшим

Полиция убила нападавшего. Его застрелили примерно в 200 метрах от школы. Им оказался 22-летний мужчина из города Мартина, что в Словакии.

Полиция применила к нападавшему оружие, после чего тот погиб,

– сообщили в полиции.

По данным словацких СМИ, он был бывшим учеником школы. Однако пока неизвестно, какие мотивы побудили мужчину к преступлению. Вероятно, у него были проблемы с психическим здоровьем. Власти же пообещали тщательно расследовать инцидент.