Український посадовець назвав лист "важким випадком невігластва, лицемірства та боягузтва". Запрошення росіян Ляшко опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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Запрошення Ляшка на Всеукраїнську конференцію лікарів

Російська асоціація спеціалістів пренатальної медицини надіслала запрошення Віктору Ляшку взяти участь у Всеросійській конференції. За листом, її учасниками є 75 представників з різних регіонів країни-терористки.

Чи це санкції вже настільки набрали обертів, що у російському обмеженому інтернеті не залишилось жодної інформації про те, як і чим живе реальний світ? А живе світ лише підтримкою України, повною ізоляцією Росії та повним виключенням ваших фахівців, асоціацій та професійних об'єднань зі світової спільноти,

– підкреслив очільник МОЗ України.

Ляшко наголосив, що з початку війни Росії проти України спілка російських лікарів жодного разу не засудила вчинок своєї країни та не організовувала протести з вимогою припинити криваві звірства на території нашої держави.

До слова, міністр послав асоціацію та всіх її медичних фахівців вслід за російським кораблем.

Запрошення Ляшка на Всеросійську конференцію лікарів / Фото Віктор Ляшко

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