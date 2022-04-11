Украинский чиновник назвал письмо "тяжким случаем невежества, лицемерия и трусости". Приглашение россиян Ляшко опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Читайте также: В Минздраве рассказали, сколько больниц в Украине уничтожила российская армия

Приглашение Ляшко на Всероссийскую конференцию врачей

Российская ассоциация специалистов пренатальной медицины направила приглашение Виктору Ляшко принять участие во Всероссийской конференции. По письму, ее участниками являются 75 представителей из разных регионов страны-террориста.

Или это санкции уже настолько набрали обороты, что в российском ограниченном интернете не осталось никакой информации о том, как и чем живет реальный мир? А жив мир только поддержкой Украины, полной изоляцией России и полным исключением ваших специалистов, ассоциаций и профессиональных объединений из мирового сообщества,

– подчеркнул глава Минздрава Украины.

Ляшко подчеркнул, что с начала войны России против Украины союз российских врачей ни разу не осудил поступок своей страны и не организовывал протесты с требованием прекратить кровавые зверства на территории нашего государства.

К слову, министр послал ассоциацию и всех ее медицинских специалистов вслед за российским кораблем.

Приглашение Ляшко на Всероссийскую конференцию врачей / Фото Виктор Ляшко