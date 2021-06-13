Злочинці пересувалися на мотоциклах. Вони переслідували усіх, хто намагався втекти.

Увага Лідер ісламістського угруповання "Боко Харам" мертвий, – бойовики

Прессекретар поліції Замфари Мохаммед Шеху заявив, що в 11 червня до столиці штату, міста Гусо, доставили 14 тіл. Частину вбитих поховали в сусідньому місті, щоб уникнути повторних нападів під час церемонії.

"Проводити там похорон було небезпечно, оскільки бандити переховуються в лісі Зурмі і можуть повернутися, щоб напасти на похорон", – сказав інший житель Муса Арзіка.

Влада направила у місця нападу додаткові поліцейські сили.

Увага! Бандити неодноразово проводили набіги на села в районі Зурмі, раніше місцеві жителі навіть перекривали головну магістраль, закликаючи владу припинити напади.

Напади бандитів у Нігерії