Злочинці пересувалися на мотоциклах. Вони переслідували усіх, хто намагався втекти.

Увага Лідер ісламістського угруповання "Боко Харам" мертвий, – бойовики

Прессекретар поліції Замфари Мохаммед Шеху заявив, що в 11 червня до столиці штату, міста Гусо, доставили 14 тіл. Частину вбитих поховали в сусідньому місті, щоб уникнути повторних нападів під час церемонії.

"Проводити там похорон було небезпечно, оскільки бандити переховуються в лісі Зурмі і можуть повернутися, щоб напасти на похорон", – сказав інший житель Муса Арзіка.

Влада направила у місця нападу додаткові поліцейські сили.

Напади бандитів у Нігерії

  • За останні роки північно-західна та центральна Нігерія стали жертвами банд злодіїв та викрадачів худоби, які здійснюють набіги на села, вбиваючи та викрадаючи жителів.
  • Після пограбування вони спалюють будинки.
  • Злочинці почали зосереджуватися на рейдерських заходах та викраденні учнів з метою викупу.
  • Понад 850 дітей викрали з грудня 2020 року, але більшість звільнили.