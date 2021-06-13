Преступники передвигались на мотоциклах. Они преследовали всех, кто пытался бежать.

Внимание Лидер исламистской группировки "Боко Харам" мертв, – боевики

Пресс-секретарь полиции Замфары Мохаммед Шеху заявил, что в 11 июня в столицу штата, город Гусо, доставили 14 тел. Часть убитых похоронили в соседнем городе, чтобы избежать повторных нападений во время церемонии.

"Проводить там похороны было опасно, поскольку бандиты скрываются в лесу Зурми и могут вернуться, чтобы напасть на похороны", – сказал другой житель Муса Арзика.

Власти направили в места нападения дополнительные полицейские силы.

Внимание! Бандиты неоднократно проводили набеги на села в районе Зурми, ранее местные жители даже перекрывали главную магистраль, призывая власти прекратить нападения.

Нападения бандитов в Нигерии