Ніякого дипломатичного скандалу не буде, – Кулеба про заяву Болгарії щодо України

На Одещині планують створити 5 об'єднаних територіальних громад: Болградську міську та 4 сільські. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що 20 травня паралельно відбулися 2 процеси: з одного боку болгарський парламент ухвалив різку заяву щодо запланованих адміністративних змін. Натомість очільник МЗС України мав конструктивні розмови і листування з міністром закордонних справ Болгарії.

І вони разом шукали взаємоприйнятне для обох сторін рішення. Про це Дмитро Кулеба повідомив в ефірі 24 каналу.

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"Я вважаю, що ніякого дипломатичного скандалу не буде. Ми налаштовані, щоб права осіб, які належить до національних меншин, в Україні захищалися", – відзначив очільник МЗС України.

Він також розповів, що реформа передбачатиме всі можливості для збереження самобутності болгар, тож у МЗС дипломатичними шляхами шукатимуть прийнятні рішення.

Довідка. Реформа децентралізації передбачає передачу повноважень і фінансів від центральної державної влади до органів місцевого самоврядування. Водночас сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.

Дмитро Кулеба зауважив, що питання адміністративно-територіальної реформи не належить до прямої відповідальності МЗС. Цим займаються у Міністерстві регіонального розвитку, і вони введуть безпосередній діалог з громадою.

Однак наголосив, що головною метою є зберегти Болградський район як одиницю цілісну, бо він є певним символом для болгарських партнерів.

Але з таким успіхом можна сказати, що адміністративний поділ на територіальні громади заважає розвитку української самобутності. Це абсолютно непов’язані між собою речі. Ідентичність цілком може розвиватися між ОТГ і в межах країни, загалом,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Чим незадоволені в Болгарії?Згідно з рішенням уряду України Болградський район Одеської області має бути поділений на 5 територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю. На думку Софії, це вдарить по правах болгарської меншини. За неофіційними даними, вона налічує близько 250 – 300 тисяч осіб.

Про подання меморандуму проти Росії

Дмитро Кулеба наголосив, що в МЗС України ретельно готуються до цього процесу. 21 травня у Міністерстві дивилися і географічну карту зі всіма деталями того, що відбулося, а також юридичні документи.

Абсолютно налаштовані на те, щоб притягнути РФ до міжнародно-правової відповідальності, і зробити це по максимуму,

– додав міністр закордонних справ.

Втім він також зауважив, що утримається від подальших коментарів щодо цієї ситуації, аби його слова жодним чином не були інтерпретовані як спроба впливу.

Нагадаємо. МЗС України 22 травня подасть в Міжнародний морський трибунал меморандум проти Росії. Мовиться про справу про незаконне затримання українських кораблів і 24 членів їх екіпажу.



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