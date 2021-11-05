Зеленський підписав закон про олігархів: головне з новин 5 листопада

Водію, який на смерть збив батька журналіста 24 каналу, обрали запобіжний захід. Володимир Зеленський підписав закон про олігархів. ЗСУ підтвердили короткочасний захід у Старомар'ївку. Євросоюз виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн. Такими були головні новини 5 листопада.

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Водію, який на смерть збив батька журналіста 24 каналу, обрали запобіжний захід

Джерело: 24 канал

У Львові 4 листопада на пішохідному переході п'яний водій збив батька журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. Винуватцю смертельної аварії обрали запобіжний захід.

5 листопада близько обіду відбулося судове засідання. Щербініну обрали найжорсткіший запобіжний захід – 60 діб у СІЗО без можливості внесення застави,

– мовиться у повідомленні.

Винуватцю смертельної аварії загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін. Наразі він перебуває під вартою.

П'яний водій збив тата журналіста 24 каналу: що відомо

4 листопада приблизно о 15:00 на вулиці Шевченка 38-річний водій автівки Toyota Avensis збив 71-річного львів'янина, який переходив дорогу пішохідним переходом.

Авто рухалось на шаленій швидкості. Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів.

Внаслідок ДТП він отримав несумісні з життям травми. Загиблим виявився тато журналіста 24 каналу Володимир Шляхтін.

Правоохоронці затримали водія і відвезли його у лікарню, щоб перевірити на алкоголь та наркотики. Експертиза встановила, що на момент ДТП він був п'яним. За інформацією ZAXID.NET, у крові винуватця аварії виявили 1,51 проміле, що у 7,5 раза перевищує допустиму норму.

Володимир Зеленський підписав закон про олігархів

Водій, який збив на смерть Володимира Шляхтіна – 38-річний львів'янин Юрій Щербінін – батько 2 маленьких дітей, доньки та сина. За словами свідків, після ДТП чоловік одразу зателефонував до знайомих. Він сподівався якось уникнути відповідальності за те, що накоїв. Потім Щербінін вимагав у патрульних віддати його авто, бо він повинен їхати на роботу. У розмові з дружиною загиблого Володимира Шляхтіна львів'янин поводився дуже агресивно. Детальніше про водія читайте за посиланням

Джерело: Офіс Президента

Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. Документ встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів високопосадовців з ними.

В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році,

– зазначив Володимир Зеленський.

У Зеленського нагадали, що документ розробили, щоб забезпечити реальну трансформацію держави в інтересах усього суспільства. До того ж це сприятиме реалізації стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Олігархам зі списку доведеться подавати електронну декларацію – так, як це роблять чиновники. Їм також буде заборонено фінансувати партії та проводити політичну агітацію, мітинги, демонстрації з політичними вимогами.

Що відомо про закон про олігархів

Відповідний закон парламентарі ухвалили ще 23 вересня. Тоді документ, що отримав назву "антиолігархічний", підтримали 279 нардепів.

3 листопада Верховна Рада усунула суперечності в тексті ухваленого закону про деолігархізацію. Водночас проголосувала за доручення спікеру Руслану Стефанчуку невідкладно підписати документ.

Таким чином, парламент уточнив, що визначати статус (визнавати олігархом), включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр олігархів буде РНБО, як і пропонували в ОП.

Володимир Зеленський пояснив, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.

До речі, ще у травні у РНБО заявили, що до олігархів в Україні "впевнено зарахувати 13 осіб".

ЗСУ підтвердили короткочасний захід у Старомар'ївку

Джерело: фейсбук "93-тя ОМБр Холодний Яр"

У ЗСУ 5 листопада підтвердили короткочасний захід у село Старомар'ївка на Донеччині. Це зробили, аби місцеві жителі нарешті змогли отримати вугілля для опалення. Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр повідомила, що паливо надала організація Червоний Хрест. Раніше окупанти упродовж 1,5 місяця блокували доступ до місцевих жителів.

Важливо Російські найманці поранили захисника України на Донбасі

У ЗСУ розповіли, що тоді Мирненської ВЦА спробувала надати гуманітарну та медичну допомогу жителям з боку України. Підтримало ініціативу й керівництво 93 бригади Холодний Яр. Групу забезпечили охороною.

Це спричинило масовані обстріли Гранітного з боку російських найманців, у результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, пошкодили будинки місцевих мешканців, цивільну інфраструктуру та камеру ОБСЄ. Після розголосу ситуації окупанти надали можливість благодійній організації довезти жителям Старомар'ївки вугілля для опалення.

Проте наразі є проблема з тим, щоб надати допомогу місцевим мешканцям. Відомо, що вони потребують відновлення будинків після обстрілу.

Утім, питання, як фізично доставити допомогу жителям, залишається відкритим,

– заявили представники Благодійного Фонду Карітас Волноваха.

Якщо благодійників не пустять в село, то вони організовуватимуть пункт збору, реєстрації і видачі наборів у Гранітному.

26 жовтня бойовики заявили, що ЗСУ повернули під контроль Старомар'ївку . У пресслужбі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували. Там пояснили. що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба російських найманців дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування. Там також наголосили, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.

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Євросоюз виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн

Джерело: твітер Рікарда Юзвяка

Посилаючись на власні джерела, кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк заявив, що Україну виключили з переліку країн, для яких рекомендовано зняти обмеження на необов'язкові поїздки до ЄС. Відповідне рішення ухвалили посли Євросоюзу. Офіційно про це планують оголосити вже наступного тижня, після 8 листопада.

У МЗС розповіли, як українці зможуть подорожувати до ЄС

"З огляду на активні кампанії з вакцинації у світі, Євросоюз запропонував більш лояльні умови для повністю вакцинованих туристів. Усі вони ще повинні будуть пройти тести на коронавірус під час перетину кордонів", – пояснили в МЗС.

Там також розповіли, що посли країн Євросоюзу підготували рішення Ради ЄС про виключення України зі списку безпечних для подорожей країн з огляду на складну ситуацію з COVID-19 у Європі.

Важливо розуміти, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей,

– мовиться у повідомленні.

В українському МЗС заявили, що офіційно Рада ЄС надасть відповідну рекомендацію вже наступного тижня. Однак остаточно рішення щодо мандрівників з України кожна держава ухвалюватиме на національному рівні.