Зеленський підписав закон про олігархів: головне з новин 5 листопада
Джерело:24 канал
Водію, який на смерть збив батька журналіста 24 каналу, обрали запобіжний захід. Володимир Зеленський підписав закон про олігархів. ЗСУ підтвердили короткочасний захід у Старомар'ївку. Євросоюз виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн. Такими були головні новини 5 листопада.
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Водію, який на смерть збив батька журналіста 24 каналу, обрали запобіжний захід
Джерело: 24 канал
У Львові 4 листопада на пішохідному переході п'яний водій збив батька журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. Винуватцю смертельної аварії обрали запобіжний захід.
5 листопада близько обіду відбулося судове засідання. Щербініну обрали найжорсткіший запобіжний захід – 60 діб у СІЗО без можливості внесення застави,
– мовиться у повідомленні.
Винуватцю смертельної аварії загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін. Наразі він перебуває під вартою.
П'яний водій збив тата журналіста 24 каналу: що відомо
- 4 листопада приблизно о 15:00 на вулиці Шевченка 38-річний водій автівки Toyota Avensis збив 71-річного львів'янина, який переходив дорогу пішохідним переходом.
- Авто рухалось на шаленій швидкості. Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів.
- Внаслідок ДТП він отримав несумісні з життям травми. Загиблим виявився тато журналіста 24 каналу Володимир Шляхтін.
- Правоохоронці затримали водія і відвезли його у лікарню, щоб перевірити на алкоголь та наркотики. Експертиза встановила, що на момент ДТП він був п'яним. За інформацією ZAXID.NET, у крові винуватця аварії виявили 1,51 проміле, що у 7,5 раза перевищує допустиму норму.
Володимир Зеленський підписав закон про олігархів
Джерело: Офіс Президента
Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. Документ встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів високопосадовців з ними.
В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році,
– зазначив Володимир Зеленський.
У Зеленського нагадали, що документ розробили, щоб забезпечити реальну трансформацію держави в інтересах усього суспільства. До того ж це сприятиме реалізації стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію.
Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій;
- підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.
Олігархам зі списку доведеться подавати електронну декларацію – так, як це роблять чиновники. Їм також буде заборонено фінансувати партії та проводити політичну агітацію, мітинги, демонстрації з політичними вимогами.
Що відомо про закон про олігархів
- Відповідний закон парламентарі ухвалили ще 23 вересня. Тоді документ, що отримав назву "антиолігархічний", підтримали 279 нардепів.
- 3 листопада Верховна Рада усунула суперечності в тексті ухваленого закону про деолігархізацію. Водночас проголосувала за доручення спікеру Руслану Стефанчуку невідкладно підписати документ.
- Таким чином, парламент уточнив, що визначати статус (визнавати олігархом), включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр олігархів буде РНБО, як і пропонували в ОП.
- Володимир Зеленський пояснив, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.
- До речі, ще у травні у РНБО заявили, що до олігархів в Україні "впевнено зарахувати 13 осіб".
ЗСУ підтвердили короткочасний захід у Старомар'ївку
Джерело: фейсбук "93-тя ОМБр Холодний Яр"
У ЗСУ 5 листопада підтвердили короткочасний захід у село Старомар'ївка на Донеччині. Це зробили, аби місцеві жителі нарешті змогли отримати вугілля для опалення. Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр повідомила, що паливо надала організація Червоний Хрест. Раніше окупанти упродовж 1,5 місяця блокували доступ до місцевих жителів.
Важливо Російські найманці поранили захисника України на Донбасі
У ЗСУ розповіли, що тоді Мирненської ВЦА спробувала надати гуманітарну та медичну допомогу жителям з боку України. Підтримало ініціативу й керівництво 93 бригади Холодний Яр. Групу забезпечили охороною.
Це спричинило масовані обстріли Гранітного з боку російських найманців, у результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, пошкодили будинки місцевих мешканців, цивільну інфраструктуру та камеру ОБСЄ. Після розголосу ситуації окупанти надали можливість благодійній організації довезти жителям Старомар'ївки вугілля для опалення.
Проте наразі є проблема з тим, щоб надати допомогу місцевим мешканцям. Відомо, що вони потребують відновлення будинків після обстрілу.
Утім, питання, як фізично доставити допомогу жителям, залишається відкритим,
– заявили представники Благодійного Фонду Карітас Волноваха.
Якщо благодійників не пустять в село, то вони організовуватимуть пункт збору, реєстрації і видачі наборів у Гранітному.Зверніть увагу! 26 жовтня бойовики заявили, що ЗСУ повернули під контроль Старомар'ївку. У пресслужбі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували. Там пояснили. що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба російських найманців дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування. Там також наголосили, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.
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Євросоюз виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн
Джерело: твітер Рікарда Юзвяка
Посилаючись на власні джерела, кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк заявив, що Україну виключили з переліку країн, для яких рекомендовано зняти обмеження на необов'язкові поїздки до ЄС. Відповідне рішення ухвалили посли Євросоюзу. Офіційно про це планують оголосити вже наступного тижня, після 8 листопада.
У МЗС розповіли, як українці зможуть подорожувати до ЄС
"З огляду на активні кампанії з вакцинації у світі, Євросоюз запропонував більш лояльні умови для повністю вакцинованих туристів. Усі вони ще повинні будуть пройти тести на коронавірус під час перетину кордонів", – пояснили в МЗС.
Там також розповіли, що посли країн Євросоюзу підготували рішення Ради ЄС про виключення України зі списку безпечних для подорожей країн з огляду на складну ситуацію з COVID-19 у Європі.
Важливо розуміти, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей,
– мовиться у повідомленні.
В українському МЗС заявили, що офіційно Рада ЄС надасть відповідну рекомендацію вже наступного тижня. Однак остаточно рішення щодо мандрівників з України кожна держава ухвалюватиме на національному рівні.