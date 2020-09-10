У Білорусі вже понад місяць тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів та насилля зі сторони силовиків. Люди продовжують виходити на мирні акції, на підприємствах тривають страйки.

Про те, що відбувалося впродовж 33-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як режим Лукашенка знищує опозицію

Одна із лідерок білоруського протестного руху Марія Колесникова подала заяву до Слідчого комітету. У документі вона розповіла про викрадення та погрози з боку спецслужб, які довелося пережити. Скаргу опозиціонерки оприлюднила її адвокатка Людмила Козак.

Колесникова, зокрема, повідомила, що їй одягнули на голову мішок, заштовхали до мікроавтобуса. У такому стані повезли до білорусько-українського кордону. Крім того, під час цієї "подорожі" жінці погрожували позбавити її життя.

Вони заявляли, у разі, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою або по частинах. Висловлювалися погрози позбавити мене волі на строк до 25 років,

– мовиться у заяві Колесникової.

Також політикиня зазначила, що після того, як вона порвала свій паспорт, її знову таки посадили в автобус та повезли – цього разу в Мозирський прикордонний загін.

Казак, зі свого боку, розповіла, що на тілі Колесникової є сліди ударів, у жінки болять руки після штовханини в автомобілі.

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Тим часом, дружина також затриманого напередодні Максима Знака віднесла йому до СІЗО на Володарського передачу.

А до будинку нобелівської лауреатки, письменниці Світлани Алексієвич прийшли іноземні дипломати. Так вони хочуть завадати тому, аби літераторку затримали.

Зауважимо, що Алексієвич – єдина з президії Координаційної ради, хто залишився на свободі.

Протест шахтаря Корзуна

Уранці гірник Білоруськалію Юрій Корзун в шахті прикував себе наручниками до гірничодобувного обладнання. Чоловік каже, що про його плани не знала навіть дружина. Кайданки він придбав в інтернет-магазині, а ланцюг взяв на роботі.

"Зміна закінчилася приблизно о 5:30. Ключ від наручників викинув, щоб ніхто не зміг їх відкрити. Коли зміна йшла, з колегою передав диспетчеру папір зі своїми вимогами", – каже шахтар.

Він додає, від того моменту, як він прикував себе, і до того, як його відв'язали від ланцюга, пройшло приблизно 3 годин.

Юрій згадує, що першим до нього прийшов змінний майстер, а потім спустився також керівник рудоуправління. Вони говорили серед іншого, що "вимоги ніхто не зможе виконати, тільки одна людина, але він не збирається це робити".

Основні вимоги Юрія Корзуна

Послабити тиск з боку керівництва підприємства на страйком.

Відставка Олександра Лукашенка.

Звільнення політв'язнів.

Зупинити насильство з боку силовиків щодо мирних громадян.

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Студенти продовжують висловлювати протест

Серед мітингувальників дуже активно дають про себе знати студенти. Вже 10 день поспіль вони не припиняють свої акції.

Дехто з викладачів і керівників вишів встає на їхній бік і каже, що сприятиме звільненню затриманих. А дехто навпаки – підтримує Лукашенка, та вважає білоруські мітинги "переворотом".

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