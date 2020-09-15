Вже понад місяць обурені білоруси виходять на вулиці у різних куточках країни. Люди невдоволені фальсифікацією виборів та жорстокістю силовиків. Великі підприємства Білорусі припиняють роботу на знак солідарності з народом, а освітяни, медики та спортсмени закликають владу припинити криваве насильство.

Про те, що відбувалося впродовж 38-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Затримання на "площі змін"

Вночі 15 вересня невідомий відновив стінопис із діджеями на "площі змін". Однак зранку до стіни прийшли силовики та почали сперечатись із людьми, які там зібрались. Міліція просила білорусів розійтись. Згодом одного з жителів двору Степана Лапитова затримали. Чоловіка взяли за ноги та руки і винесли з двору. Крім цього, в його квартирі провели обшуки.

Потім стінопис зафарбували люди в масках.

Дивіться відео затримання людей на "площі змін":



Відновлений стінопис на "площі змін" / Фото TUT.by



Невідомі зафарбували стінопис діджеїв / Фото TUT.by

Путін відводить силовиків від кордону з Білоруссю

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив главу Росії Володимира Путіна відвести "силовий резерв" від кордону з Білоруссю. Хоча раніше, за словами Путіна, поставити російських силовиків біля кордону просив Лукашенко. Мовляв, це було потрібно "для підтримання порядку". Водночас президент Білорусі про це жодного разу не згадував.

Суди над журналістами та студентами

У Білорусі розглядали кілька справ затриманих раніше журналістів. Зокрема, у Бобруйську журналістку Ірину Купцевич визнали винною в участі у несанкціонованих мітингах та оштрафували. У Мінську розглядали справу журналіста Володимира Гридіна, якого 13 вересня затримали в кафе. Відомого спортивного кореспондента Сергія Щурко засудили до 15 діб ув'язнення.

Також 15 вересня у Мінську судили студента Михайла Клачкова. На слуханні студент розповів, як його побили у міліції. Клачкову присудили 10 діб ув'язнення.



Журналісти зібрались, аби підтримати ув'язнених колег / Фото TUT.by

Акція студентів

У Мінську студенти юридичного факультету Білоруського держуніверситету влаштували мирну акцію протесту. Вони вийшли на вулицю з роздрукованими статтями з Конституції Білорусі та зав'язаними очима. Таким чином студенти хотіли продемонструвати, що основний закон країни регулярно порушують.



Акція протесту студентів у Мінську / Фото TUT.by

Ланцюги солідарності у Білорусі

У Білорусі люди щодня об'єднуються у ланцюги солідарності. 15 вересня таку акцію влаштували неподалік Дзержинського проспекту у Мінську. Білоруси тримали в руках національні стяги.



Ланцюг солідарності у Мінську / Фото TUT.by

Білоруси перефарбовують країну у біло-червоно-білі кольори: комунальники протистоять

У Мінську люди розвішували червоні і білі стрічки на поручнях та фарбували лавочки у кольори національного прапора. На проспекті Дзержинського у столиці Білорусі стрічками обвішали статую зубра.

Пізніше комунальники зрізали стрічки з поручнів та перефарбовували лавочки. Це відбувалось під суворим контролем силовиків.

Дивіться відео, як силовики наказали комунальникам зрізати стрічки з перил:



"Протестний зубр" у Мінську / Фото TUT.by



Біло-червоно-білу лавочку засипали піском / Фото TUT.by

Протести в Білорусі: що варто знати