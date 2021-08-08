Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

До речі У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: десятки загиблих і поранених – фото

Помер Олександр Ройтбурд

Джерело: The Babel

Український художник та керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер 8 серпня. Йому було 60 років.

Причиною смерті називають хворобу, з якою митець боровся тривалий час. В останньому своєму інтерв'ю він розповідав, що він погано спить і ходить. Ройтбурд казав журналістам, що його самопочуття погіршилося, зокрема, і через війну з місцевою владою.

Припускають, що причиною смерті Ройтбурда могла стати онкологія, але близькі художника не коментували це.



Олександр Ройтбурд / Фото "Лоція"

Що відомо про Ройтбурда

Ройтбурд закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Його талант визнали навіть за кордоном. Роботи художника є в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Відомо, що наприкінці 2017 року митець виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею.

Попри спротив депутатів облради, 19 березня 2018 голова Одеської ОДА Максим Степанов підписав із ним контракт на 5 років.

Детальніше Знаменитий український художник: що відомо про Олександра Ройтбурда

Загострення на Донбасі

Джерело: ООС

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують порушувати тишу. Цього разу вони обстрілювали позиції бійців ЗСУ поблизу Пісків, Шумів, Невельського, Кримського та Золотого-4.

На жаль, внаслідок ворожого вогню один військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень. Це відбулось ще 7 серпня, однак стало відомим лише 8 серпня.

Захисникам оперативно надали першу медичну допомогу, їх госпіталізували. Стан здоров'я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.

Зверніть увагу! За добу 8 серпня окупанти вже встигли 2 рази зірвати перемир'я. Знову стріляли біля Золотого-4.

Закінчення Олімпіади

Джерело: 24 канал

Олімпійські ігри-2020 в Токіо офіційно завершились. Вже провели церемонію закриття. Змагання тривали з 23 липня, тобто 16 днів. Спочатку відбувся парад прапороносців своїх країн. Український прапор несла Людмила Лузан, яка раніше здобула 2 нагороди – срібло та бронзу. Також провели парад атлетів. Наприкінці виступив президент МОК Томас Бах, який і оголосив про закриття Олімпійських ігор 2020. Потім олімпійський вогонь погас.

Церемонія закриття / Фото Getty Imiges

Здобутки України

На Олімпіаді-2020 збірна Україна здобула одну золоту, 6 срібних та 12 бронзових медалей. Загалом українці посіли 44 місце в загальному медальному заліку.



Українські спортсмени під час закриття Олімпіади / Фото Getty Imiges

Одного з підозрюваних у викраденні Луценка і Вербицького повернули під варту

Джерело: фейсбук Тетяни Безрук

Печерський суд Києва таки вирішив взяти під варту Сергія Мисливого за підозрою в організації викрадення та катування активістів Майдану Юрія Вербицького й Ігоря Луценка. Важливо, що перед тим його разом з Іваном Новотним випустили з СІЗО.

Мисливому вручили нову підозру. Тепер у справі він фігурує не як виконавець злочину, а як організатор.

Напередодні Білоцерківський суд не зміг продовжити запобіжний захід підозрюваним, тому вночі 8 серпня вони вийшли з СІЗО.

Що відомо про справу викрадення активістів Майдану