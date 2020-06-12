Няню з Запоріжжя, підозрювану у вбивстві дитини, не відпустили з-під варти
Захист Ірини Суханової, яку підозрюють у вбивстві однорічної дитини у нелегальному садку Запоріжжя, подав апеляцію, щоб жінку відпустили під домашній арешт. Втім суд вирішив залишити підозрювану під вартою.
Про розгляд апеляції на запобіжний захід Ірині Сухановій повідомляє телеграм-канал "Теза".
Важливо У дитсадку на Запоріжжі померла дівчинка, її подушкою душила вихователька: відео
Апеляційний суд клопотання адвокатів відхилив. Тож жінку залишили під вартою без права на внесення застави. Таке рішення у залі зустріли оплесками.
Сама вихователька наполягала, що вона хворіє, а вдома на неї чекає маленька донька. Тож їй не місце в слідчому ізоляторі.
Крім того, Ірина Суханова запевнила, що вона не намагалася знищити докази. Також жінка заперечує власну причетність до смерті дитини.
До слова, вихователька включалася у засідання суду по відеозв'язку. Її виступи супроводжувалися криком батьків загиблої дівчинки.
Вбивство дитини у Запоріжжі: коротко
Батьки принесли свою дитину віком рік і два місяці до ясел вперше, аби вона "могла завести собі нових друзів". Ясла знайшли за оголошенням в інтернеті.
Вже через кілька годин зателефонувала вихователька і повідомила, що дитина не дихає. Батьки самі намагалися реанімувати дитину до приїзду медиків, але дівчинка померла.
Спершу версією причини смерті було те, що у дитини буцімто почалася блювота після сварки з однолітками. Дівчинка подавилася блювотинням.
Згодом з'ясувалося, що версія з блювотинням правдива, але причини зовсім інші. Адвокат батьків дитини опублікував відео, де вихователька душила дитину подушкою. Пізніше, вона залишила дівчинку в іншій кімнаті з прив'язаною подушкою.
Вихователька приклала до обличчя дитини подушку: дивіться відео