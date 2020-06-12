Защита Ирины Сухановой, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка в нелегальном садике Запорожья, подала апелляцию, чтобы женщину отпустили под домашний арест. Впрочем суд решил оставить подозреваемую под стражей.

Про розгляд апеляції на запобіжний захід Ірині Сухановій повідомляє телеграм-канал "Теза".

Важливо У дитсадку на Запоріжжі померла дівчинка, її подушкою душила вихователька: відео

Апеляційний суд клопотання адвокатів відхилив. Тож жінку залишили під вартою без права на внесення застави. Таке рішення у залі зустріли оплесками.

Сама вихователька наполягала, що вона хворіє, а вдома на неї чекає маленька донька. Тож їй не місце в слідчому ізоляторі.

Крім того, Ірина Суханова запевнила, що вона не намагалася знищити докази. Також жінка заперечує власну причетність до смерті дитини.

До слова, вихователька включалася у засідання суду по відеозв'язку. Її виступи супроводжувалися криком батьків загиблої дівчинки.

Вбивство дитини у Запоріжжі: коротко

Батьки принесли свою дитину віком рік і два місяці до ясел вперше, аби вона "могла завести собі нових друзів". Ясла знайшли за оголошенням в інтернеті.

Вже через кілька годин зателефонувала вихователька і повідомила, що дитина не дихає. Батьки самі намагалися реанімувати дитину до приїзду медиків, але дівчинка померла.

Спершу версією причини смерті було те, що у дитини буцімто почалася блювота після сварки з однолітками. Дівчинка подавилася блювотинням.

Згодом з'ясувалося, що версія з блювотинням правдива, але причини зовсім інші. Адвокат батьків дитини опублікував відео, де вихователька душила дитину подушкою. Пізніше, вона залишила дівчинку в іншій кімнаті з прив'язаною подушкою.

Вихователька приклала до обличчя дитини подушку: дивіться відео