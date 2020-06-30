Голову частково визнаної балканської держави Косово Хашима Тачі звинувачують у 100 смертях етнічних нацменшин. Він наголосив, що готовий піти з посади, однак лише після рішення суду в Гаазі.

Раніше Спеціальний суд вже висунув обвинувачення Тачі, проте він чекає вироку суду в Гаазі. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Тачі заявив, що поки обвинувачення не будуть офіційно доведені Гаазьким судом – він залишатиметься на посаді.

Я проконсультуюся з політичними лідерами щодо подальших кроків. Якщо звинувачення будуть підтверджені, я негайно подам у відставку,

– написав він.

У чому звинувачують Хашима Тачі

Хашиму Тачі та колишньому спікеру парламенту Косова Кадрі Веселі закидають скоєння військових злочинів .

. Генпрокуратура частково визнаної держави направила відповідний звинувачувальний акт до Спеціального суду по Косову 24 квітня.

направила відповідний звинувачувальний акт до Спеціального суду по Косову 24 квітня. У документі вказано, що Тачі, Веселі та інші чиновники є підозрюваними у військових злочинах і злочинах проти людяності за 10 пунктами: вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури тощо.

і злочинах проти людяності за 10 пунктами: вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури тощо. Також його звинувачують у смерті 100 осіб . Мовиться про косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників.

. Мовиться про косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників. Згідно із матеріалами справами, відповідальність за ці життя несуть ексбойовики "Визвольної армії Косова" Тачі і Веселі.

Нещодавно чинний президент Косово Хашим Тачі отримав обвинувачення у військових злочинах.

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