Очільник Косово готовий піти у відставку після звинувачення у смерті 100 людей, але є умова
Голову частково визнаної балканської держави Косово Хашима Тачі звинувачують у 100 смертях етнічних нацменшин. Він наголосив, що готовий піти з посади, однак лише після рішення суду в Гаазі.
Раніше Спеціальний суд вже висунув обвинувачення Тачі, проте він чекає вироку суду в Гаазі. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Тачі заявив, що поки обвинувачення не будуть офіційно доведені Гаазьким судом – він залишатиметься на посаді.
Я проконсультуюся з політичними лідерами щодо подальших кроків. Якщо звинувачення будуть підтверджені, я негайно подам у відставку,
– написав він.
У чому звинувачують Хашима Тачі
- Хашиму Тачі та колишньому спікеру парламенту Косова Кадрі Веселі закидають скоєння військових злочинів.
- Генпрокуратура частково визнаної держави направила відповідний звинувачувальний акт до Спеціального суду по Косову 24 квітня.
- У документі вказано, що Тачі, Веселі та інші чиновники є підозрюваними у військових злочинах і злочинах проти людяності за 10 пунктами: вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури тощо.
- Також його звинувачують у смерті 100 осіб. Мовиться про косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників.
- Згідно із матеріалами справами, відповідальність за ці життя несуть ексбойовики "Визвольної армії Косова" Тачі і Веселі.
- Нещодавно чинний президент Косово Хашим Тачі отримав обвинувачення у військових злочинах.
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Що відомо про Косово
- Косово – це частково визнана на Балканах держава. Повному визнанню незалежності Косова заважає той факт, що цього не визнає сама Сербія, від частини території якої й відкололась держава.
- Між країнами існує низка відмінностей – більшість мешканців Косова є албанцями, а не сербами. Політика Косова абсолютно відрізняється від Сербії, яка є активною прихильницею Росії.
- Ще у 2018 році Україна прийняла позицію очікування і досі офіційно не визнала незалежності Косова.
- Водночас Косово на знак солідарності з ЄС та США у 2014 році підтримало запровадження санкцій проти Росії, яка втерлася на територію України.