Глава Косово готов уйти в отставку после обвинения в смерти 100 человек, но есть условие
Главу частично признанного балканского государства Косово Хашима Тачи обвиняют в 100 смертях этнических нацменьшинств. Он подчеркнул, что готов уйти с поста, однако только после решения суда в Гааге.
Ранее специальный суд уже предъявил обвинение Тачи, однако он ждет приговора суда в Гааге. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
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Тачи заявил, что пока обвинения не будут официально доведены Гаагским судом он будет оставаться на посту.
Я проконсультируюсь с политическими лидерами относительно дальнейших шагов. Если обвинения будут подтверждены, я немедленно подам в отставку,
– написал он.
А почему обвиняют Хашима Тачи
- Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента Косово Кадре Веселе вменяют совершение военных преступлений.
- Генпрокуратура частично признанного государства направила соответствующий обвинительный акт в специальный суд по Косово 24 апреля.
- В документе указано, что Тачи, Веселе и другие чиновники являются подозреваемыми в военных преступлениях и преступлениях против человечности по 10 пунктам: убийства, похищения людей, преследования, пытки и тому подобное.
- Также его обвиняют в смерти 100 человек. Речь идет о косовских албанцах, сербах и представителях других этнических групп, а также политических противниках.
- Согласно материалам делами, ответственность за эти жизни несут экс-боевики "освободительной армии Косово" Тачи и Веселе.
- Недавно действующий президент Косово Хашим Тачи получил обвинение в военных преступлениях.
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Что известно о Косово
- Косово – это частично признанное на Балканах государство. Полному признанию независимости Косово мешает тот факт, что этого не признает сама Сербия, от части территории которой и откололось государство.
- Между странами существует ряд различий – большинство жителей Косово являются албанцами, а не сербами. Политика Косово абсолютно отличается от Сербии, которая является активной сторонницей России.
- Еще в 2018 году Украина приняла позицию ожидания и до сих пор официально не признала независимости Косово.
- В то же время Косово в знак солидарности с ЕС и США в 2014 году поддержало введение санкций против России, которая утерлась на территорию Украины.