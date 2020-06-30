Главу частично признанного балканского государства Косово Хашима Тачи обвиняют в 100 смертях этнических нацменьшинств. Он подчеркнул, что готов уйти с поста, однако только после решения суда в Гааге.

Ранее специальный суд уже предъявил обвинение Тачи, однако он ждет приговора суда в Гааге. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Тачи заявил, что пока обвинения не будут официально доведены Гаагским судом он будет оставаться на посту.

Я проконсультируюсь с политическими лидерами относительно дальнейших шагов. Если обвинения будут подтверждены, я немедленно подам в отставку,

– написал он.

А почему обвиняют Хашима Тачи

Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента Косово Кадре Веселе вменяют совершение военных преступлений.

Генпрокуратура частично признанного государства направила соответствующий обвинительный акт в специальный суд по Косово 24 апреля.

направила соответствующий обвинительный акт в специальный суд по Косово 24 апреля. В документе указано, что Тачи, Веселе и другие чиновники являются подозреваемыми в военных преступлениях и преступлениях против человечности по 10 пунктам: убийства, похищения людей, преследования, пытки и тому подобное.

и преступлениях против человечности по 10 пунктам: убийства, похищения людей, преследования, пытки и тому подобное. Также его обвиняют в смерти 100 человек . Речь идет о косовских албанцах, сербах и представителях других этнических групп, а также политических противниках.

. Речь идет о косовских албанцах, сербах и представителях других этнических групп, а также политических противниках. Согласно материалам делами, ответственность за эти жизни несут экс-боевики "освободительной армии Косово" Тачи и Веселе.

Недавно действующий президент Косово Хашим Тачи получил обвинение в военных преступлениях.

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