Гальмуй бабки, – окупант до дружини

Розмова подружжя, яку перехопила наша розвідка, почалася з того, що військовий сказав дружині економити гроші, бо він "накосячив". Та спершу не зрозуміла свого "визволителя".

До теми Зав'язали руки та вдягнули на голову чохол: на Київщині виявили тіло ще одного закатованого

Бабки гальмуй. Я тут трохи накосячив. В*бав кого не треба було. По ходу з мене доганялки будуть, як додому приїду,

– сказав путінський боєць.

На уточнювальне питання дружини про те, чи він когось вбив, окупант відповів, що розповість усе згодом, але додав "так-так, у будь-якому разі доганятор буде вдома, я знаю".

Він додав, що слідчі справи "всі потушили", але не за просто так. Вже згодом він прямо сказав, що вчинив воєнний злочин.

Друга частина розмови складалася з того, що дружина окупанта обурювалася через ухилянтів. Вона розповіла, що багато чоловіків у росії ухиляються від армії й купують різні довідки про те, що вони хворі.

Я їх розумію, мені їх шкода. Але з іншого боку, бл*ть, чому хтось там має бути, а всі просто масово… Ай, ладно,

– сказала дружина загарбника.

Розмова окупанта з дружиною: відео

СБУ встановила 3 окупантів-катів

Наприкінці серпня в СБУ повідомили, що встановили ще 3 російських військових, які катували цивільного під час тимчасової окупації Київщини. Катами виявилися бійці 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї російської армії:

23-річний алєксандр барісов;

20-річний раян мадяєв;

28-річний максім сулайндзюга.

Дивіться більше – СБУ затримала жінку, яка зливала дані про розташування ЗСУ: відео