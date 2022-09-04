Тормози бабки, – оккупант к жене

Разговор супругов, который перехватила наша разведка, начался с того, что военный сказал жене экономить деньги, потому что он "накосячил". Та сначала не поняла своего "освободителя".

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Бабки тормози. Я тут немного накосячил. В**бал кого не нужно было. По ходу с меня догонялки будут, как домой приеду,

– сказал путинский боец.

На уточняющий вопрос жены о том, убил ли он кого-то, оккупант ответил, что расскажет все потом, но добавил "да-да, в любом случае догонятор будет дома, я знаю".

Он добавил, что следственные дела "все потушили", но не просто так. Уже впоследствии он прямо сказал, что совершил военное преступление.

Вторая часть разговора состояла из того, что жена оккупанта возмущалась из-за уклонистов. Она рассказала, что многие мужчины в россии уклоняются от армии и покупают разные справки о том, что они больны.

Я их понимаю, мне их жалко. Но с другой стороны, бл*ть, почему кто-то там должен быть, а все просто массово… Ай, ладно,

– сказала жена захватчика.

Разговор оккупанта с женой: видео

СБУ установила 3 оккупантов-палачей

В конце августа в СБУ сообщили, что установили еще 3 российских военных, которые пытали гражданского в период временной оккупации Киевщины. Палачами оказались бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й российской армии:

23-летний александр барисов;

20-летний раян мадяев;

28-летний максим сулайндзюга.

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