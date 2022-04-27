Зазначається, що слідчі новоствореного підрозділу ДБР спільно з представниками поліції спершу опрацьовували Ірпінь, що на Київщині. З 20 квітня вони продовжили роботу у місті Тростянець.

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Катування окупантами мирних мешканців Тростянця

У Державному бюро розслідувань розповіли, що постійно документують факти присутності російських загарбників. Наразі вже встановлено розташування їхніх бойових частин та вогневі позиції, з яких ворог вів обстріли. Крім того, вилучені документи та особисті речі російських військових.

Слідчі вже оглянули 154 вулиці Тростянця, що були пошкоджені унаслідок артилерійських обстрілів ворога – це близько 1,2 тисячі гектарів міської забудови, що складає майже 45% загальної площі міста. Виявлено та зафіксовано пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень.

У ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Наразі зафіксовано щонайменше 20 таких випадків. На місцях злочинів знайдено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг жертв окупантів зі слідами крові.

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Крім того, під час оглядів слідчі ДБР виявили розтяжки з гранат та залишки ворожих боєприпасів. У межах кримінальних проваджень триває ексгумація тіл загиблих мешканців міста, призначаються судмедекспертизи. Фахівець аеророзвідки фіксує об'єкти огляду з повітря і створює 3D моделі.

Разом з тим у ході оперативних заходів місцевим мешканцям вдалось повернути після необхідних експертиз автівки, які загарбники викрали під час окупації.

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