Мовиться, що вбиті допомагали українським воїнам. За це героїв повісили, прикріпивши їм до грудей таблички з написами "зрадник луганського народу" та "він передавав ворогу інформацію".

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На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами,

– заявив Стерненко.

Що кажуть у Луганській ОВА

Сергій Гайдай в ефірі телемарафону заявив, що чим більше поразок окупанти зазнаватимуть на полі бою, тим більше різноманітних звірств скоюватимуть. Голова Луганської ОВА наголосив, що його вже нічого не дивує.

Окупанти заходили парадно-стройовим маршем, захоплюючи територію. Був ура-патріотизм. А тепер окупанти розуміють, що їх розбивають. Телевізор загарбники не дивляться, тому розуміють, що реально відбувається на фронті.

У Старобільську вороги будують другу лінію оборони. Це робиться тому, що ворог розуміє: Сватове й Кремінну він не втримають. Окупанти у прямому сенсі йдуть по трупах. У них починаються ще більші проблеми з психікою.

Окрім того, дуже потужно працюють місцеві партизани.

Гайдай наголосив, що інформацію про страчених на Луганщині, яку опублікував Стерненко, перевіряють.

Важливо! З моральних причин ми не можемо опублікувати тут фото страчених. Переглянути їх можна за посиланням.