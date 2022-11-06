Юридичні поради дали в Національному інформаційному бюро. Фахівці зауважили, що насамперед слід діяти раціонально та ефективно, а тому варто не піддаватися паніці. Натомість потрібно намагатися зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину.

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Що робити, якщо окупанти депортували дитину

️Для початку потрібно зібрати інформацію про депортовану дитину, щоб потім повідомити її фахівцям, зокрема:

прізвище, ім'я та по батькові дитини;

дата народження та місце проживання;

звідки дитину примусово вивезли та за яких обставин;

чи була вона з батьками, чи в супроводі інших осіб;

останнє відоме місце її перебування або поточне місце перебування;

особливі прикмети дитини;

контакти батьків або родичів, а також людини, яка повідомила про депортацію.

️Всю зібрану інформацію слід відразу записати після її отримання, аби зберегти хронологію подій. ️Якщо є фото дитини чи відео, яке підтверджує її депортацію, варто невідкладно повідомити про це НІБ, написавши на електронну пошту nib.uncp.info@gmail.com або заповнивши відповідну форму на сайті.

️Важливо! Якщо з вами на зв'язок вийшли люди, які супроводжують дитину (батьки чи родичі), варто порадити їм звернутися до дипломатичних установ країн-партнерів чи України, якщо вони працюють на території країни перебування, або ж міжнародних місій – Міжнародної організації з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентства ООН у справах біженців). ️

Куди повідомляти інформацію про депортацію дитини

НІБ: цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65, за допомогою чат-ботів у телеграмі та вайбері, через заповнення форми;

Мінреінтеграції: 15-48;

Офіс Генерального прокурора;

Служба безпеки України: 0 800 501 482;

Національна поліція: 102;

Підрозділи ювенальної поліції – телеграм-бот.

Росіяни вивезли дітей з Херсонщини у кримську психлікарню

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нещодавно розповів, що окупаційна влада Херсонщини продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

"Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим", – додав омбудсмен.

Лубінець зауважив, що отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ "Олешківського дитячого будинку інтернату" Херсонської обласної ради.

Їх розмістили у Клінічній психіатричній лікарні у Сімферопольському районі. Мовиться про 12 дітей віком від 9 до 17 років.

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