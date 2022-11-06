Юридические советы дали в Национальном информационном бюро. Специалисты отметили, что, прежде всего, следует действовать рационально и эффективно, а потому стоит не поддаваться панике. Вместо этого нужно пытаться собрать как можно больше информации о незаконно перемещенном ребенке.

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Что делать, если оккупанты депортировали ребенка

️Для начала нужно собрать информацию о депортированном ребенке, чтобы потом сообщить ее специалистам, в частности:

фамилия, имя и отчество ребенка;

дата рождения и место жительства;

откуда ребенка принудительно вывезли и при каких обстоятельствах;

был ли она с родителями, или в сопровождении других лиц;

последнее известное место его пребывания или текущее местонахождение;

особые приметы ребенка;

контакты родителей или родственников, а также человека, который сообщил о депортации.

Всю собранную информацию следует сразу записать после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий. ️Если есть фото ребенка или видео, подтверждающее его депортацию, следует немедленно сообщить об этом НИБ, написав на электронную почту nib.uncp.info@gmail.com или заполнив соответствующую форму на сайте.

️ Важно! Если с вами на связь вышли люди, сопровождающие ребенка (родители или родственники), следует посоветовать им обратиться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины, если они работают на территории страны пребывания, или международных миссий – Международной организации по миграции ( МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, Международный комитет Красного Креста, УВКБ ООН (Агентства ООН по делам беженцев). ️

Куда сообщать информацию о депортации ребенка

НИБ: круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65, с помощью чат-ботов в телеграме и вайбере, через заполнение формы;

Минреинтеграция: 15-48;

Офис Генерального прокурора;

Служба безопасности Украины: 0800501482;

Национальная полиция: 102;

Подразделения ювенальной полиции – телеграм-бот.

Россияне вывезли детей с Херсонщины в крымскую психушку

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец недавно рассказал, что оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

"Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым", – добавил омбудсмен.

Лубинец отметил, что получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников КЗ "Олешковского детского дома интерната" Херсонского областного совета.

Их разместили в Клинической психбольнице в Симферопольском районе. Речь идет о 12 детях в возрасте от 9 до 17 лет.

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