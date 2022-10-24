О жуткой ситуации стало известно в херсонских социальных сетях, пишет 24 канал. Родители жалуются, что дети, уехавшие в лагерь, уже давно должны были быть дома.

Похоже Оккупанты вывозят детей из Мариуполя и раздают российским семьям, – мэрия

За детьми приехали в лагерь, но их там нет

При этом родители не располагают информацией о своих детях. Сначала оккупанты вроде бы разрешили забрать детей из лагеря. В частности, оккупанты уверяли, что с детьми все хорошо и их решили оставить в лагере, пока не откроют въезд.

За детьми приехали в оккупированный Крым, но их там не оказалось. Оккупанты отказываются говорить, где находятся дети из Херсона. В соцсетях пишут, что в лагере за детьми отправили в Ялту к "высшему руководству", однако там тоже "развели руками".

Так называемое "руководство" сказало ждать, после чего не выходит на связь больше недели.

Кстати Контрнаступление на Херсонщине: в ВСУ рассказали, сколько населенных пунктов освободили из-под оккупации

Оккупанты объявили эвакуацию на Херсонщине

На фоне контрнаступления ВСУ оккупанты объявили "эвакуацию" на захваченной территории Херсонской области. Гауляйтеры требуют, чтобы все мирные жители немедленно покинули Херсон. Какие причины принудительной "эвакуации" – точно неизвестно.

Председатель Херсонского областного совета Юрий Соболевский сказал, что существует несколько причин, почему оккупанты настолько сконцентрировались на вывозе украинцев из Херсона.

По его мнению, прежде всего оккупанты пытаются скрыть вывоз определенных собственных подразделений с правобережья Херсонщины. С другой стороны, всех депортированных украинцев, вероятнее всего, будут расселять в депрессивных регионах России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что враг пытается повторить в Херсонской области крымский сценарий. В частности, вывезти украинцев и заселить оккупированную территорию россиянами.

Узнайте больше – депутат рассказал об "эвакуации" в Херсонской области: смотрите видео