В окупованій Росією Південній Осетії обстріляли авто ставленика окупантів
У Південній Осетії – окупованій Росією частині Грузії – обстріляли автомобіль так званого "міністра внутрішніх справ". Подія трапилася в "столиці" невизнаного квазідержавного формування Цхінвалі, а внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Невідомі здійснили три постріли з пістолета в автомобіль "міністра внутрішніх справ Південної Осетії", пише російське видання ТАСС.
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Наразі невідомо, чи перебував в автомобілі під час обстрілу сам Ігор Нанієв – ставленик окупантів у південноосетинському "МВС".
Всього в його автомобіль випустили три кулі, одна з яких влучила в передні двері в місці, де сидить водій авто. Втім внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Інцидент трапився близько 23 години вечора 17 серпня. Так зване МВС Південної Осетії оголосило план "Перехоплення" для розшуку нападників.
Цхінвалі – центр Південно-Осетинської автономної області: карта
Що відомо про Південну Осетію?
Це автономна область у складі Грузії. У 2008 році Росія, реагуючи на наміри Грузії вступити в НАТО і ЄС, ввела свої війська й окупувала цю територію разом з Абхазією.
Регіони були окуповані внаслідок нетривалого загострення війни в серпні 2008 року. Російська окупація триває досі.