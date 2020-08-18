У Південній Осетії – окупованій Росією частині Грузії – обстріляли автомобіль так званого "міністра внутрішніх справ". Подія трапилася в "столиці" невизнаного квазідержавного формування Цхінвалі, а внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Невідомі здійснили три постріли з пістолета в автомобіль "міністра внутрішніх справ Південної Осетії", пише російське видання ТАСС.

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Наразі невідомо, чи перебував в автомобілі під час обстрілу сам Ігор Нанієв – ставленик окупантів у південноосетинському "МВС".

Всього в його автомобіль випустили три кулі, одна з яких влучила в передні двері в місці, де сидить водій авто. Втім внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Інцидент трапився близько 23 години вечора 17 серпня. Так зване МВС Південної Осетії оголосило план "Перехоплення" для розшуку нападників.

Цхінвалі – центр Південно-Осетинської автономної області: карта