За повідомленням міністерства внутрішніх справ невизнаної республіки, тіло виявила його дружина. Мертвий Хоржан лежав поруч із відкритим порожнім сейфом.

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Застрелили головного комуніста Придністров'я

У поліції Молдови повідомили, що Олега Хоржана знайшли застреленим у власному будинку, розташованому недалеко від Тирасполя. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

У понеділок, 17 липня, приблизно об 11:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання – у приватному будинку в селищі Суклія – виявлено труп Хоржана Олега Олеговича з ознаками насильницької смерті,

– мовиться у повідомленні.

На місці події наразі працює слідчо-оперативна група. Слідчий комітет відкрив кримінальну справу.

Варто зауважити, що колега Хоржана по партії повідомив трохи інші деталі. Мовляв, що політика знайшли мертвим у домашньому офісі під Тирасполем із множинними ножовими пораненнями. Глава КПРФ Геннадій Зюганов також прокоментував подію.

"Сьогодні вночі загинув наш товариш, керівник придністровської компартії Олег Хоржан. Вимагаємо негайно розпочати розслідування і розібратися", – заявив Зюганов.

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Що відомо про Олега Хоржана

47-річний Олег Хоржан очолював Придністровську комуністичну партію з 2003 року. Він звинувачував владу регіону в "маріонетковості" і вимагав нарощування політичної та економічної присутності Росії в Придністров'ї.

У 2018 році його засудили до 4 із половиною років позбавлення волі за статтями про:

образу представника влади,

застосування насильства.

На свободу Хоржан вийшов у грудні 2022 року.