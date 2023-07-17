По сообщению министерства внутренних дел непризнанной республики, тело обнаружила его супруга. Мертвый Хоржан лежал рядом с открытым пустым сейфом.
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Застрелили главного коммуниста Приднестровья
В полиции Молдовы сообщили, что Олег Хоржан был обнаружен застреленным в собственном доме, расположенном недалеко от Тирасполя. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в поселке Суклея – обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти,
– говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Следует заметить, что коллега Хоржана по партии сообщил несколько иные детали. Мол, политика нашли мертвым в домашнем офисе под Тирасполем с множественными ножевыми ранениями. Глава КПРФ Геннадий Зюганов также прокомментировал произошедшее.
"Сегодня ночью погиб наш товарищ, руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Требуем немедленно начать расследование и разобраться", – заявил Зюганов.
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Что известно об Олеге Хоржане
47-летний Олег Хоржан возглавлял Приднестровскую коммунистическую партию с 2003 года. Он обвинял власти региона в "марионеточности", а также требовал наращивания политического и экономического присутствия России в Приднестровье.
В 2018 году его приговорили к 4 с половиной годам лишения свободы по следующим статьям:
- оскорбление представителя власти,
- применение насилия.
На свободу Хоржан вышел в декабре 2022 года.