10:13
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Олександр Рибак знову представить Норвегію на Євробаченні

1437 Читать новость на русском
Олександр Рибак знову представить Норвегію на Євробаченні
Олександр Рибак знову представить Норвегію на Євробаченні / Фото з відкритих джерел

Співак і композитор Олександр Рибак здобув перемогу у фіналі національного відбіркового туру з піснею That's How You Write a Song і представить Норвегію на конкурсі Євробачення-2018 в Лісабоні.

Відразу ж після завершення конкурсу журналістка телеканалу NRK, що транслював національний відбір запитала артиста, чи зможе він повторити успіх в Лісабоні. Рибак відповів, що це буде складно.

Читайте також: Хто переможе на Євробаченні-2018: букмекери зробили перші прогнози

"Я знаю, що буде складно. Дуже мала ймовірність, що співак може перемогти двічі. Це зміг зробити тільки ірландський співак Джонні Логан. Я постараюся, щоб Норвегія пишалася мною ", – сказав Рибак.

Нагадаємо, про свої наміри знову представити Норвегію на Євробаченні-2018 співак оголосив в січні 2018 року. Тоді він наголосив, що щасливий знову взяти участь в національному відборі та пишається своєю дівчиною, яка зробила йому ілюстрацію до пісні.

Рибак вже представляв Норвегію на Євробаченні в 2009 році і здобув перемогу з піснею "Казка".

Дивіться відео виконання пісні "That's How You Write a Song" Олександра Рибака

Хто такий Олександр Рибак? Норвезький співак, який народився 13 травня 1986 року в Білорусії. Виріс в Норвегії, куди він переїхав разом з батьками, коли йому було 5 років.

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 252
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 1648
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1357
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1303
Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
11 березня, 20:01 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
8189
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук