Олександр Рибак знову представить Норвегію на Євробаченні

Співак і композитор Олександр Рибак здобув перемогу у фіналі національного відбіркового туру з піснею That's How You Write a Song і представить Норвегію на конкурсі Євробачення-2018 в Лісабоні.

Відразу ж після завершення конкурсу журналістка телеканалу NRK, що транслював національний відбір запитала артиста, чи зможе він повторити успіх в Лісабоні. Рибак відповів, що це буде складно. Читайте також: Хто переможе на Євробаченні-2018: букмекери зробили перші прогнози "Я знаю, що буде складно. Дуже мала ймовірність, що співак може перемогти двічі. Це зміг зробити тільки ірландський співак Джонні Логан. Я постараюся, щоб Норвегія пишалася мною ", – сказав Рибак. Нагадаємо, про свої наміри знову представити Норвегію на Євробаченні-2018 співак оголосив в січні 2018 року. Тоді він наголосив, що щасливий знову взяти участь в національному відборі та пишається своєю дівчиною, яка зробила йому ілюстрацію до пісні. Рибак вже представляв Норвегію на Євробаченні в 2009 році і здобув перемогу з піснею "Казка". Дивіться відео виконання пісні "That's How You Write a Song" Олександра Рибака Хто такий Олександр Рибак? Норвезький співак, який народився 13 травня 1986 року в Білорусії. Виріс в Норвегії, куди він переїхав разом з батьками, коли йому було 5 років.