Александр Рыбак вновь представит Норвегию на Евровидении

Певец и композитор Александр Рыбак победил в финале национального отборочного тура с песней That's How You Write a Song и представит Норвегию на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне.

Сразу же после завершения конкурса журналистка телеканала NRK, который транслировал национальный отбор, спросила артиста, сможет ли он повторить успех в Лиссабоне. Рыбак ответил, что это будет сложно. Читайте также: Кто победит на Евровидении-2018: букмекеры сделали первые прогнозы "Я знаю, что будет сложно. Очень мала вероятность, что певец может победить дважды. Это смог сделать только ирландский певец Джонни Логан. Я постараюсь, чтобы Норвегия гордилась мной", — сказал Рыбак. Напомним, о своем намерении вновь представить Норвегию на Евровидении-2018 певец объявил в январе 2018 года. Тогда он отметил, что счастлив снова принять участие в национальном отборе и гордится своей девушкой, которая сделала ему иллюстрацию к песне. Рыбак уже представлял Норвегию на Евровидении в 2009 году и одержал победу с песней "Сказка". Смотрите видео исполнения песни "That's How You Write a Song" Александра Рыбака Кто такой Александр Рыбак? Норвежский певец, родился 13 мая 1986 года в Белоруссии. Вырос в Норвегии, куда он переехал вместе с родителями, когда ему было 5 лет.