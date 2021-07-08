Епатажна співачка не соромиться оголюватися перед камерою. Вона тішить шанувальників новими спокусливими фотографіями, які публікує на особистій сторінці в інстаграмі.

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Звабливий look Олі Полякової

Зірка зробила декілька ефектних кадрів, сидячи на сходах, з яких текла вода. Оля зображена на фото в чорно-рожевому купальнику. Вбрання складалося з мінітрусиків, які підкреслили апетитні сідниці, та короткого топу з написом Miami.

Фотографії зроблені з такого ракурсу, щоб якомога краще показати довгі стрункі ноги виконавиці. Волосся Полякової було мокрим після купання та гарно майоріло на вітрі. Щоб захистити голову від пекучого сонця, Оля одягнула стильну кепку. На обличчя вона не наносила косметику й довершила пляжний образ сонцезахисними окулярами.



Оля Полякова в купальнику в Туреччині / Фото з інстаграму Олі Полякової



Оля Полякова в купальнику в Туреччині / Фото з інстаграму Олі Полякової