Эпатажная певица не стесняется обнажаться перед камерой. Она радует поклонников новыми соблазнительными фотографиями, которые публикует на личной странице в инстаграме.
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Обольстительный look Оли Поляковой
Звезда сделала несколько эффектных кадров, сидя на лестнице, по которой текла вода. Оля изображена на фото в черно-розовом купальнике. Наряд состоял из мини-трусиков, которые подчеркнули аппетитные ягодицы, и короткого топа с надписью Miami.
Фотографии сделаны с такого ракурса, чтобы как можно лучше показать длинные стройные ноги исполнительницы. Волосы Поляковой были мокрыми после купания и красиво развевались на ветру. Чтобы защитить голову от палящего солнца, Оля надела стильную кепку. На лицо она не наносила косметику и завершила пляжный образ солнцезащитными очками.
Оля Полякова в купальнике в Турции / Фото из инстаграма Оли Поляковой
Оля Полякова в купальнике в Турции / Фото из инстаграма Оли Поляковой