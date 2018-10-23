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      Омбудсмену Росії Москальковій можуть заборонити в'їзд в Україну

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      Москалькова незаконно відвідала Крим
      Москалькова незаконно відвідала Крим / Focus.ua

      Російському омбудсмену Тетяні Москальковій можуть заборонити в’їзд в Україну через її незаконне відвідування окупованого Криму.

      Про це у Facebook написала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

      У своєму дописі українська омбудсмен зазначила, що Україна сумує разом з Кримом через масове вбивство у керченському коледжі. Окрім того, і держава, і особисто Денісова готові надати будь-яку підтримку постраждалим від теракту та їх сім’ям.

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      Я зверталася до омбудсмана РФ та висловлювала свою готовність разом з нею відвідати анексований РФ Крим та виконати нашу гуманітарну місію. Відповіді не отримала. Омбудсман РФ приїхала сьогодні в Керч, черговий раз порушивши правила перетину українського кордону,
      – мовиться у повідомленні Денісової.

      Вона нагадала, що за попередні незаконні візити до окупованого Криму Москальковій було заборонено в’їжджати до України. Проте ці обмеження зняв президент України задля виконання домовленостей з президентом Росії щодо взаємних та синхронних відвідувань ув’язнених.

      Порушення законодавства України омбудсманом РФ може спричинити нову заборону в’їзду її до України та поставити під загрозу взаємні відвідування,
      – попередила українська омбудсмен.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в Керчі його студент Владислав Росляков підірвав вибухівку та розстріляв людей. У результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках.

      Які візити до окупованого Криму вважаються незаконними? Згідно з українським законодавством, якщо українець прилетів чи приплив до Криму, на нього чекає адміністративне покарання (штраф). При цьому українців, які в’їжджають на півострів з материкової частини України, не штрафують.

      Якщо ж до Криму припливуть або прилетять іноземці чи особи без громадянства, їм можуть заборонити в'їзд до України.

      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини політики Новини Росії Теракт в коледжі у Керчі
      Джерело: 24 канал
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