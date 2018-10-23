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      Омбудсмену России Москальковой могут запретить въезд в Украину

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      Москалькова незаконно посетила Крым
      Москалькова незаконно посетила Крым / Focus.ua

      Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину из-за ее незаконного посещения оккупированного Крыма.

      Об этом в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

      В своем сообщении украинский омбудсмен отметила, что Украина скорбит вместе с Крымом из-за массового убийства в керченском колледже. Кроме того, и государство, и лично Денисова готовы оказать любую поддержку пострадавшим от теракта и их семьям.

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      Я обращалась к омбудсмену РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить нашу гуманитарную миссию. Ответа не получила. Омбудсмен РФ приехала сегодня в Керчь, очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы,
      – говорится в сообщении Денисовой.

      Она напомнила, что за предыдущие незаконные визиты в оккупированный Крым Москальковой было запрещено въезжать в Украину. Однако эти ограничения снял президент Украины для выполнения договоренностей с президентом России относительно взаимных и синхронных посещений заключенных.

      Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда ее в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения,
      – предупредила украинская омбудсмен.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи его студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку и расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.

      Какие визиты в оккупированный Крым считаются незаконными?Согласно украинскому законодательству, если украинец прилетел или приплыл в Крым, его ждет административное наказание (штраф). При этом украинцев, въезжающих на полуостров с материковой части Украины, не штрафуют.

      Если же в Крым приплывут или прилетят иностранцы или лица без гражданства, им могут запретить въезд в Украину.

      Теги: Новости Украины Новости России Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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