Омбудсмену России Москальковой могут запретить въезд в Украину
Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину из-за ее незаконного посещения оккупированного Крыма.
Об этом в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
В своем сообщении украинский омбудсмен отметила, что Украина скорбит вместе с Крымом из-за массового убийства в керченском колледже. Кроме того, и государство, и лично Денисова готовы оказать любую поддержку пострадавшим от теракта и их семьям.
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Я обращалась к омбудсмену РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить нашу гуманитарную миссию. Ответа не получила. Омбудсмен РФ приехала сегодня в Керчь, очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы,
– говорится в сообщении Денисовой.
Она напомнила, что за предыдущие незаконные визиты в оккупированный Крым Москальковой было запрещено въезжать в Украину. Однако эти ограничения снял президент Украины для выполнения договоренностей с президентом России относительно взаимных и синхронных посещений заключенных.
Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда ее в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения,
– предупредила украинская омбудсмен.
Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи его студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку и расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.
Какие визиты в оккупированный Крым считаются незаконными?Согласно украинскому законодательству, если украинец прилетел или приплыл в Крым, его ждет административное наказание (штраф). При этом украинцев, въезжающих на полуостров с материковой части Украины, не штрафуют.
Если же в Крым приплывут или прилетят иностранцы или лица без гражданства, им могут запретить въезд в Украину.