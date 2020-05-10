Омелянович був дуже виваженою людиною, – колеги про кухаря, що загинув в Антарктиді

Василь Омелянович загинув на станції "Академік Вернадський" 8 травня 2020 року. За попередньою версією, чоловік наклав на себе руки. Колеги Омеляновича не розуміють, як таке могло трапитись.

Системний адміністратор станції Євген Прокопчук познайомився з Омеляновичем безпосередньо перед експедицією, повідомляє hromadske. Проте за цей час кухар зарекомендував себе якнайкраще.

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Спокійний, ввічливий, професіонал своєї справи, сором'язливий, просто людина без "гі*на",

– розповів Прокопчук.

Під час сезонних робіт та зборів перетнувся з Василем Омеляновичем радіофізик Олександр Колосков. Він цьогоріч тренував полярників перед поїздкою.

З ним було приємно спілкуватися. Він завжди поважав думки та почуття співрозмовника. У голові не вкладається, як таке могло трапитися,

– сказав Колосков

Коротко про Василя Омеляновича

Василь Омелянович народився у 1985 році, жив у місті Малині Житомирської області. З 2011 року знову і знову повертався в експедицію на станцію "Академік Вернадський".

Це була уже п’ята експедиція кухаря в Антарктиду.

8 травня 2020 року стало відомо про загибель Омеляновича. Наразі обставини смерті з’ясовують, але попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.

В останньому дописі у фейсбуці чоловік закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають.

Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?

"Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Вона розташована на острові Галіндез (архіпелаг Аргентинські острови). На станції цілорічно працює 12 полярників. Їхнє завдання проводити наукові дослідження в Антарктиді. Загалом станція функціонує з 1960-х років. До 1996 року була британською станцією під назвою "Фарадей".