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Омелянович був дуже виваженою людиною, – колеги про кухаря, що загинув в Антарктиді

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Кухар Василь Омелянович загинув в Антарктиді, - спогади колег
Василь Омелянович / Znaj.ua

Василь Омелянович загинув на станції "Академік Вернадський" 8 травня 2020 року. За попередньою версією, чоловік наклав на себе руки. Колеги Омеляновича не розуміють, як таке могло трапитись.

Системний адміністратор станції Євген Прокопчук познайомився з Омеляновичем безпосередньо перед експедицією, повідомляє hromadske. Проте за цей час кухар зарекомендував себе якнайкраще.

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Спокійний, ввічливий, професіонал своєї справи, сором'язливий, просто людина без "гі*на",
– розповів Прокопчук.

Під час сезонних робіт та зборів перетнувся з Василем Омеляновичем радіофізик Олександр Колосков. Він цьогоріч тренував полярників перед поїздкою.

З ним було приємно спілкуватися. Він завжди поважав думки та почуття співрозмовника. У голові не вкладається, як таке могло трапитися,
– сказав Колосков

Коротко про Василя Омеляновича

  • Василь Омелянович народився у 1985 році, жив у місті Малині Житомирської області. З 2011 року знову і знову повертався в експедицію на станцію "Академік Вернадський".
  • Це була уже п’ята експедиція кухаря в Антарктиду.
  • 8 травня 2020 року стало відомо про загибель Омеляновича. Наразі обставини смерті з’ясовують, але попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.
  • В останньому дописі у фейсбуці чоловік закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають.

Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?
"Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Вона розташована на острові Галіндез (архіпелаг Аргентинські острови). На станції цілорічно працює 12 полярників. Їхнє завдання проводити наукові дослідження в Антарктиді. Загалом станція функціонує з 1960-х років. До 1996 року була британською станцією під назвою "Фарадей".

Автор: Ірина Пундор
Теги: Наука Новини України Жертви Втрати Самогубство
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