Омелянович был очень взвешенным человеком, – коллеги о поваре, который погиб в Антарктиде

Василий Омелянович погиб на станции "Академик Вернадский" 8 мая 2020 года. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Коллеги Омеляновича не понимают, как такое могло случиться.

Системный администратор станции Евгений Прокопчук познакомился с Омеляновичем непосредственно перед экспедицией, сообщает hromadske. Однако за это время повар зарекомендовал себя наилучшим образом.

Читайте также Погиб Василий Омелянович – участник экспедиции на станции "Академик Вернадский"

Спокойный, вежливый, профессионал своего дела, застенчивый, просто человек без "го*вна"

– рассказал Прокопчук.

Во время сезонных работ и сборов пересекся с Василием Омеляновичем радиофизик Александр Колосков. Он в этом году тренировал полярников перед поездкой.

С ним было приятно общаться. Он всегда уважал мысли и чувства собеседника. В голове не укладывается, как такое могло случиться,

– сказал Колосков

Коротко о Василии Омеляновиче

Василий Омелянович родился в 1985 году, жил в городе Малине Житомирской области. С 2011 года снова и снова возвращался в экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский".

Это была уже пятая экспедиция повара в Антарктиду.

8 мая 2020 года стало известно о гибели Емельяновича. Обстоятельства смерти выясняют, но предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.

В последнем посте в фейсбуке мужчина призвал почитать и уважать людей и дома, где нас ждут.

Что известно о станции "Академик Вернадский"?"Академик Вернадский" – первая и единственная украинская антарктическая станция. Она расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова). На станции круглогодично работают 12 полярников. Их задача проводить научные исследования в Антарктиде. В общем станция функционирует с 1960-х годов. До 1996 года была британской станцией под названием "Фарадей".