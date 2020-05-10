Омелянович был очень взвешенным человеком, – коллеги о поваре, который погиб в Антарктиде
Василий Омелянович погиб на станции "Академик Вернадский" 8 мая 2020 года. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Коллеги Омеляновича не понимают, как такое могло случиться.
Системный администратор станции Евгений Прокопчук познакомился с Омеляновичем непосредственно перед экспедицией, сообщает hromadske. Однако за это время повар зарекомендовал себя наилучшим образом.
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Спокойный, вежливый, профессионал своего дела, застенчивый, просто человек без "го*вна"
– рассказал Прокопчук.
Во время сезонных работ и сборов пересекся с Василием Омеляновичем радиофизик Александр Колосков. Он в этом году тренировал полярников перед поездкой.
С ним было приятно общаться. Он всегда уважал мысли и чувства собеседника. В голове не укладывается, как такое могло случиться,
– сказал Колосков
Коротко о Василии Омеляновиче
- Василий Омелянович родился в 1985 году, жил в городе Малине Житомирской области. С 2011 года снова и снова возвращался в экспедицию на станцию "Академик Вернадский".
- Это была уже пятая экспедиция повара в Антарктиду.
- 8 мая 2020 года стало известно о гибели Емельяновича. Обстоятельства смерти выясняют, но предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.
- В последнем посте в фейсбуке мужчина призвал почитать и уважать людей и дома, где нас ждут.
Что известно о станции "Академик Вернадский"?"Академик Вернадский" – первая и единственная украинская антарктическая станция. Она расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова). На станции круглогодично работают 12 полярников. Их задача проводить научные исследования в Антарктиде. В общем станция функционирует с 1960-х годов. До 1996 года была британской станцией под названием "Фарадей".