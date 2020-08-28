В ООН заявили про "систематичні порушення" під час розслідування в Україні кримінальних злочинів, пов'язаних із війною на Донбасі. Мовиться як про порушення прав людини, так і про тиск на суддів та адвокатів.

Такі відомості містяться у заяві Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини, пише hromadske.

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На які порушення в Україні звернули увагу в ООН

У документі ООН мовиться, що під час розгляду кримінальних проваджень, пов'язаних із конфліктом на Донбасі, спостерігачі фіксували порушення прав:

На свободу та особисту недоторканність,

На правову допомогу та справедливий розгляд,

Не бути примушеним визнавати свою вину.

Фігурантів проваджень часто без ухвали суду затримували, а потім і подовжували їм запобіжний захід – тримання під вартою, що суперечить міжнародному праву. При цьому державні адвокати "надавали послуги низької якості".

Крім того, протягом 2017 – 2018 років Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8 нападів на адвокатів.

В ООН бачили й факти тиску з боку прокурорів на суддів, а також і "з боку членів крайніх правих та інших груп". Мовиться щонайменше про 55 випадків, коли люди були змушені обмовляти себе на відео.

У який спосіб в ООН виявили ці порушення

Управління Верховного комісара ООН з прав людини свою доповідь сформувало на висновках Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Ці висновки стосуються 2014 – 2020 років. Протягом цього часу:

На підконтрольній Україні території спостерігачі мали безперешкодний доступ до "судових засідань та місць несвободи".

Вивчили 517 кримінальних проваджень, промоніторили 1280 судових засідань, дослідили понад 3300 судових рішень та провели 673 поглиблені інтерв'ю із жертвами та свідками порушень прав людини.

До слова В ООН закликали владу Білорусі до співпраці та нагадали про заборону тортур