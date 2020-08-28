ООН: Пов'язані з війною на Донбасі злочини в Україні розслідують зі "систематичними порушеннями"
В ООН заявили про "систематичні порушення" під час розслідування в Україні кримінальних злочинів, пов'язаних із війною на Донбасі. Мовиться як про порушення прав людини, так і про тиск на суддів та адвокатів.
Такі відомості містяться у заяві Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини, пише hromadske.
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На які порушення в Україні звернули увагу в ООН
У документі ООН мовиться, що під час розгляду кримінальних проваджень, пов'язаних із конфліктом на Донбасі, спостерігачі фіксували порушення прав:
- На свободу та особисту недоторканність,
- На правову допомогу та справедливий розгляд,
- Не бути примушеним визнавати свою вину.
Фігурантів проваджень часто без ухвали суду затримували, а потім і подовжували їм запобіжний захід – тримання під вартою, що суперечить міжнародному праву. При цьому державні адвокати "надавали послуги низької якості".
- Крім того, протягом 2017 – 2018 років Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8 нападів на адвокатів.
В ООН бачили й факти тиску з боку прокурорів на суддів, а також і "з боку членів крайніх правих та інших груп". Мовиться щонайменше про 55 випадків, коли люди були змушені обмовляти себе на відео.
У який спосіб в ООН виявили ці порушення
Управління Верховного комісара ООН з прав людини свою доповідь сформувало на висновках Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Ці висновки стосуються 2014 – 2020 років. Протягом цього часу:
- На підконтрольній Україні території спостерігачі мали безперешкодний доступ до "судових засідань та місць несвободи".
- Вивчили 517 кримінальних проваджень, промоніторили 1280 судових засідань, дослідили понад 3300 судових рішень та провели 673 поглиблені інтерв'ю із жертвами та свідками порушень прав людини.
До слова В ООН закликали владу Білорусі до співпраці та нагадали про заборону тортур