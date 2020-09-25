У прямому ефірі американського телеканалу Fox News трапився курйозний момент. Оператор, імовірно, замріявшись, перевів камеру на груди телеведучої.

Курйозний інцидент стався з ведучою Ейнслі Ерхардт під час передачі Fox & Friends. Відео з цим епізодом опублікували у твіттері, пише 24 канал.

Цікаво Бізнес по-в'єтнамськи: жінка випрала понад 300 тисяч презервативів і хотіла їх продати

На самому початку цього епізоду в розділеному на три полівікна екрані були троє ведучих, але на рівні облич. Тоді у полівікні, де була Ейнслі Ерхардт, об'єктив камери почав опускатися нижче, поки не сфокусувався чітко на грудях ведучої.

У цей час ведучі саме обговорювали серйозні питання американського законодавства. Втім те, що трапилося, змусило ведучу дещо захвилюватися. "Ой, щось трапилося. Чи можемо ми це підняти?" – запитала Ерхардт, махаючи рукою.

Водночас не хвилювалися її колеги, які почали жартувати про креатив оператора. Тоді режисер швидко перемкнув студію на фото Джо Байдена – кандидата в президенти США.

У США під час прямого ефіру оператор показав груди ведучої: дивіться відео