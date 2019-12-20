Останній робочий день у сесійному році завершився голосуванням за законопроєкт 2429, – Радуцький

Законопроєкт №2429 стосується ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я.

Про це на свої фейсбук-сторінці написав нардеп, глава комітету Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування Михайло Радуцький. Від уточнив, що цей законопроєкт підтримали в першому читанні за основу 259 парламентаріїв.

Реалізація цього законопроєкту в Україні дозволить:

запровадити "положення Болар", що дасть можливість швидше виводити на ринок генеричні препарати;

провести дерегуляцію служби крові в Україні, що призведе до збільшення обсягів вітчизняного виробництва препаратів крові та зменшення залежності держави від дорогих імпортних аналогів;

створити умови для безперешкодного ввезення в Україну фармацевтичних субстанцій для власного виробництва ліків;

спростити режим забезпечення українського миротворчого контингенту вакцинами.

Це законопроєкт про розумну дерегуляцію, який прибирає штучні, бюрократичні, корупціогенні норми існуючого законодавства, заміняючи їх простими, обґрунтованими, єдиними для всіх правилами, запропонованими та підтриманими експертами та профільними асоціаціями,

– написав Радуцький.

Зокрема, мова йде про СУП, ТПП, ФРУ, УСПП, АВЛУ та інші.