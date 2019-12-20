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      Последний рабочий день в сессионном году завершился голосованием за законопроект 2429,– Радуцкий

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      Михаил Радуцкий / unian.ua

      Законопроект №2429 касается ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения.

      Об этом на своей фейсбук-странице написал нардеп, глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий. От уточнил, что этот законопроект поддержали в первом чтении за основу 259 парламентариев.

      Реализация этого законопроекта в Украине позволит:

      • ввести "положение Болар", что даст возможность быстрее выводить на рынок генерические препараты;
      • провести дерегуляцию службы крови в Украине, что приведет к увеличению объемов отечественного производства препаратов крови и уменьшению зависимости государства от дорогих импортных аналогов;
      • создать условия для беспрепятственного ввоза в Украину фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств;
      • упростить режим обеспечения украинского миротворческого контингента вакцинами.

      Это законопроект о разумной дерегуляции, который убирает искусственные, бюрократические, коррупциогенные нормы существующего законодательства, заменяя их простыми, обоснованными, едиными для всех правилами, предложенными и поддержанными экспертами и профильными ассоциациями,
      – написал Радуцкий.

      В частности, речь идет о СУП, ТПП, ФРУ, УСПП, АВЛУ и других.

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      Теги: Законодательство Новости политики Медицина Михаил Радуцкий
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