Последний рабочий день в сессионном году завершился голосованием за законопроект 2429,– Радуцкий

Законопроект №2429 касается ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения.

Об этом на своей фейсбук-странице написал нардеп, глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий. От уточнил, что этот законопроект поддержали в первом чтении за основу 259 парламентариев.

Реализация этого законопроекта в Украине позволит:

ввести "положение Болар", что даст возможность быстрее выводить на рынок генерические препараты;

провести дерегуляцию службы крови в Украине, что приведет к увеличению объемов отечественного производства препаратов крови и уменьшению зависимости государства от дорогих импортных аналогов;

создать условия для беспрепятственного ввоза в Украину фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств;

упростить режим обеспечения украинского миротворческого контингента вакцинами.

Это законопроект о разумной дерегуляции, который убирает искусственные, бюрократические, коррупциогенные нормы существующего законодательства, заменяя их простыми, обоснованными, едиными для всех правилами, предложенными и поддержанными экспертами и профильными ассоциациями,

– написал Радуцкий.

В частности, речь идет о СУП, ТПП, ФРУ, УСПП, АВЛУ и других.