Інцидент трапився ввечері 21 червня. У той час патрульні на дорозі Київ – Одеса вимірювали швидкість руху автомобілів.

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Водій BMW мав ознаки вживання наркотиків

Поліцейські зафіксували, що автомобіль BMW рухався зі швидкістю 204 кілометрів за годину. На вимогу інспектора поліції водій не зупинився.

Тоді поліцейські почали переслідувати авто. Водій BMW швидкість не зменшив та намагався втекти. На проблискові маячки та звукову сирену з вимогою зупинитись він не реагував. Його зупинили на посту поліції біля Умані.

Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння,

– розповіли в поліції.

Водій відмовився проходити огляд на стан сп'яніння. Також поліцейські виявили у нього згорток – ймовірно з наркотиками. Після цього поліцейські викликали на місце слідчу групу, щоб встановити обставини події.



У водія автомобіля BMW вилучили пакунок – ймовірно це наркотики / Фото Патрульної поліції

На водія склали 5 штрафів

Патрульні склали 5 адмінматеріалів:

протокол за керування в стані сп'яніння – штраф 17 тисяч гривень;

протокол за невиконання водіями вимог про зупинку – штраф 153 гривень;

постанову за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів за годину – штраф 1700 гривень;

постанову за керування водієм авто, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України – штраф 8500 гривень;

протокол за порушення, що спричинили створення аварійної обстановки – штраф 1445 гривень.

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