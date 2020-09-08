Керівник програми ООН з промислового розвитку зазначив, що Україна отримує набагато менше коштів на екологізацію, ніж інші країни, оскільки неефективно використовує отриману фінансову допомогу.

Передвиборчі маніпуляції на тему захисту довкілля не дозволяють Україні ефективно використовувати міжнародну фінансову допомогу, спрямовану на розвиток екологічно дружніх технологій.

Про це на пресконференції в УНІАН заявив керівник програми Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку UNIDO в Україні Ігор Кирильчук.

Програма, якою керує Кирильчук, підтримує інноваційні стартапи з екологічними технологіями, які пропонуються вченими або академіками, профільними інститутами або просто студентами-винахідниками.

На його думку, розвиток країни неможливий без всебічного та постійного використання нововведень, перетворення наукових знань на технології, зокрема, у сфері "чистих" технологій.

"Перед Україною стоїть завдання розбудови безпекової інноваційної екосистеми, включаючи підтримку інноваційних стартапів, технологічних парків та бізнес-інкубаторів, розвитку інноваційної інфраструктури. Важливим компонентом на цьому шляху є також співпраця з міжнародними організаціями та проєктами технічної допомоги, такими як UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID, GIZ та іншими, як елемент посилення екосвідомості", – сказав він.

За інформацією Кирильчука, Польща на розвиток інноваційної екосистеми отримує до 1 млрд євро фінансової допомоги, Китай – кілька мільярдів, а Україна – кілька мільйонів, тому що неефективно використовує отримані кошти.

Міжнародна технічна допомога – це невеликі кошти. Це десятки мільйонів євро, які Україна щорічно отримує. Інша справа, як ці гроші використовуються. Можна використовувати світовий досвід, а можна просто написати звіт, і часто так буває. Представники держави повинні підходити конструктивно і думати, що потрібно зробити на перспективу, а не просто витратити кошти,

– сказав експерт.

За його словами, сусідні країни більш ефективно використовують виділені їм кошти й модернізують своє виробництво. У підсумку, закордонна продукція витіснить українську з ринку.

"Допомогу від ООН, UNIDO потрібно використовувати виважено і стратегічно. Гроші дозволять запустити механізм. Але хотілося б більше конструктивної співпраці з екологічним комітетом, з міністерством. Сьогодні вчені мають розробки, але механізм комерціалізації так і не запрацював належним чином", – зазначив керівник програми ООН.

Як вважає президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, в Україні є величезний потенціал у сфері екологізації, але поверхневі проблеми, якими маніпулюють політики напередодні виборів, роблячи хайп на екотемі, відвертають увагу від вирішення дійсно важливих проблем у сфері екології.

"Сьогодні важливо за сторонніми речами не втратити можливості, які є. У нас багато людей, проєктів, які реально готові працювати й формувати «зелений» екологічний порядок денний. З одного боку, дедалі більше увагу до теми екології – це хороший чинник. З іншого боку – це наростаюча в геометричній прогресії можливість для маніпуляцій тих, хто під виглядом добрих намірів намагається вирішити свої корисливі інтереси. Особливо напередодні виборів", – сказала вона.

Як повідомлялось, в травні бізнес звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням прийняти зрозумілий та ефективний механізм сплати екологічного податку, оскільки, незалежно від підвищення ставки екологічного податку майже у 25 разів, кошти використовуються на види діяльності, які не відповідають компенсаційній функції екоподатку.

