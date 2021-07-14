Перегляд фіналу Євро-2020 завершився різаниною: на Львівщині чоловік ледь не вбив брата – фото

Зловмиснику вже повідомили про підозру. На щастя, постраждалий вижив.
До теми Вдарив ножем у груди: на Львівщині чоловік ледь не вбив власного брата – фото
Перегляд фіналу Євро-2020 завершився різаниною
- Вночі 12 липня в одному із сіл Новояричівської територіальної громади двоє братів почали сваритись після перегляду футболу.
- Обидва чоловіки були п'яними.
- Раптом один з них вирішив довести свою правоту в суперечці за допомогою сили.
- Зловмисник схопився за ножа та вдарив ним свого старшого брата.
- Постраждалий отримав тяжке тілесне ушкодження.
Чоловік накинувся на брата після перегляду футболу / Фото Львівської облпрокуратури
Зловмиснику загрожує в'язниця
Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру в "умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень". Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.
Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини інциденту.
Читайте також У Львові на вокзалі чоловік підрізав двох бійців, які прямували в зону ООС
Невдовзі зловмиснику оберуть запобіжний захід / Фото Львівської облпрокуратури