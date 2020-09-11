Медіапроєкт Ukraїner розповів історію бібліотеки-переселенки з окупованого російськими терористичними угрупованнями Луганська. Ця потужна наукова бібліотека в 2014 році переїхала у містечко Старобільськ, маючи лише документи та печатку й взагалі без книжок.

Аби вижити, бібліотека мала змінитися. Детальніше про те, як їй це вдалося – читайте у матеріалі Ukraїner.

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Інна Риб'янцева була директоркою бібліотеки 34 роки, 32 з них працювала саме у приміщенні книгозбірні в Луганську.

Дихалося дуже добре нашим читачам, вони дуже любили в залах наших сидіти. І це, звичайно, мій біль. Та будівля мені сниться саме тому, що вона для мене — як дім,

– зазначила Риб'янцева.

За кілька років активісти бібліотеки знайшли приміщення і перетворили класичну книгозбірню на культурно-освітню платформу Good library, яка стала центром культурного життя Старобільська.

Одна з багатьох ініціатив, які вдалося реалізувати у Good library — тихі вечірки, під час яких музика лунає у навушниках. Якщо у 2016 році після Good silent party про бібліотеку заговорило все місто, то 2019-му захід охопив вже 41 бібліотеку в 37 містах України.

"Ми тоді одночасно всі танцювали, кожен у своїй бібліотеці. Надихає те, що ця ініціатива була запущена з маленького прифронтового містечка на Сході України, яке зібрало до купи 37 міст України одночасно", – прокоментував Сергій Летучий, ініціатор тихої вечірки.

У Good library постійно відбуваються семінари, тренінги, кінопокази, курси з програмування, інші вечірки, книжкові презентації тощо.

Дивіться відео Ukraїner про бібліотеку у Старобільську:

Довідка. Ukraїner — волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану та автентичну Україну. Команда ентузіастів упродовж останніх 4 років фіксує різноманітні важливі події, спільноти, процеси, які відбуваються у суспільстві.