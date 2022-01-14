Порошенко повертається в Україну: фото, відео, все, що відомо

Петро Порошенка 17 січня повертається в Україну. П'ятий президент летить літаком з Варшави. Він прибуде в аеропорт Жуляни.

Політик повертається в Україну вранці 17 січня. Він перебував за кордоном майже місяць, адже виїхав 17 грудня 2021 року.

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Петро Порошенко повертається в Україну

Наразі Порошенка очікують в аеропорту "Жуляни".

Повернення Петра Порошенка: прямий ефір з аеропорту

Політик вилетів з Варшави

П'ятий президент вранці 17 січня прибув в аеропорт Варшави. Його супроводжувала дружина Марина Порошенко, а також народні депутати з "Євросолідарності". Зокрема, з п'ятим президентом перебувають Олексій Гончаренко, Артур Герасимов, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький та Ростислав Павленко.

З Порошенком в Україну вирушили і його адвокати – Ілля Новіков та Ігор Головань, а також журналісти.

П'ятий президент також записав відеозвернення, в якому передав вітання з аеропорту.

Хочемо передати вам вітання з Варшави, вітання при посадці на Wizz Air. У нас тут неймовірна компанія. У всіх дуже гарний настрій,

– наголосив він.

Крім того, Порошенко додав, що сон у нього був добрий, а причин для хвилювання немає.



Порошенко в аеропорту Варшави / Скриншот з відео

Петро Порошенко в аеропорту Варшави: дивіться відео

Згодом п'ятий президент вилетів з аеропорту Польщі. Він повертається в Україну чартерним рейсом Wizz Air.

У "Жулянах" готуються до приїзду Порошенка

Перед прибуттям політика до Києва в аеропорт "Жуляни" стягнули співробітників поліції та Нацгвардії. Кордони з правоохоронців виставили на вході, всередину пускають лише тих, у кого є квитки на виліт.

Видання "Сьогодні" повідомляє, що поблизу терміналу "А", де очікується повернення п'ятого президента, вже зібралося приблизно 200 його прихильників. Їм дозволили завести техніку:

монтують екран;

виставляють звук.



У "Жулянах" очікують прибуття Порошенка / Фото Катерини Соляр, 24 канал



У "Жуляни" стягнули поліцію та Нацгвардію / Фото з фейсбуку Юрія Бірюкова

Порошенку намагалися вручити повістку про виклик у ДБР: коротко

Слідчі Державного бюро розслідувань 17 грудня 2021 року намагались вручити Петру Порошенку повістку про виклик. Проте політик фактично втік від слідчих. На оприлюднених кадрах помітно, як авто просто їде.

6 січня Держбюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко купив квиток на літак уже після вручення повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій.

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