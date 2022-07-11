Процесія відбувається на цвинтарі Геологів. Про це розповіли в коментарі 24 каналу джерела в головному управлінні розвідки.

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Місцеві систематично чують постріли

На кладовищі Геологів місцеві жителі часто чують автоматні черги. За даними розвідки, там розстрілюють російські окупанти своїх дезертирів. Натомість людям загарбники брешуть, що це вони проводять військові навчання.

росіяни обрали для цього "зручне" місце, адже працівники на екскаваторах цілодобово копають на кладовищі нові могили. Тому окупанти кожного разу мають завчасно підготовлені місця.

На Херсонщині окупанти масово ховають своїх

окупанти намагаються приховати кепський перебіг справ у своїй армії. Тому вони влаштували масове поховання своїх у селі Кізомис на Херсонщині.

"Озброєні загарбники привезли цивільного екскаваторника та змусила його виривати, а потім заривати пакети з тілами. У деяких пакетах були ще живі люди. Однак окупанти сказали, що їм нічим не допоможеш. І зарили", – повідомили джерела 24 каналу в розвідці.

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