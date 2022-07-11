Процессия проходит на кладбище Геологов. Об этом в комментарии 24 каналу рассказали источники в главном управлении разведки.

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Местные систематически слышат выстрелы

На кладбище Геологов местные жители часто слышат автоматные очереди. По данным разведки, там расстреливают российские оккупанты своих дезертиров. А людям захватчики врут, что они проводят военные учения.

россияне выбрали для этого "удобное" место, ведь работники на экскаваторах круглосуточно роют на кладбище новые могилы. Поэтому оккупанты каждый раз имеют заранее подготовленные места.

В Херсонской области оккупанты массово хоронят своих

Оккупанты пытаются скрыть ужасный ход дел в своей армии. Поэтому они устроили массовое захоронение своих в селе Кизомыс Херсонской области.

"Вооруженные захватчики привезли гражданского экскаваторщика и заставили его вырывать, а затем зарывать пакеты с телами. В некоторых пакетах были еще живые люди. Однако оккупанты сказали, что им ничем не поможешь. И зарыли", – сообщили источники 24 канала в разведке.

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