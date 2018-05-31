Під час виступу Порошенка знепритомнів школяр: фото з місця події

У четвер, 31 травня, на святковій лінійці в Ямницькому ліцеї, що на Івано-Франківщині, під час промови Президента України Петра Порошенка знепритомнів і впав один з учнів.

Про це повідомляє "Фіртка".

Інцидент трапився під час того, коли глава держави вітав школярів зі святом останнього дзвоника.

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За інформацією видання Порошенко підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам. Зазначається, що під час події погано стало ще кільком дітям.

Діти отримали належну допомогу, адже на заході чергували дві бригади медиків. Наразі хлопчику надали допомогу і він почувається добре,

– розповів начальник управління інформаційної діяльності облдержадміністрації Володимир Джигіта.

До слова, під час свого виступу Порошенко також розповідав про реформи, зокрема у галузі освіти.



Порошенко підійшов до школяра, якому стало погано



Школяреві надали допомогу

Зазначимо, що це не перший випадок, коли під час виступу Петра Порошенка непритомніють люди. Так, у березні 2018 року під час промови президента з нагоди відзначення четвертої річниці створення Національної гвардії знепритомнів один із солдатів почесної варти.

Також у липні 2017 року під час візиту Порошенка до Cум знепритомніли четверо людей.

Цього ж місяця під час спільного виступу Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка знепритомнів голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко.

Проте, напевне, найвідоміший випадок із втратою свідомості перед президентом трапився під час інавгурації Порошенка у 2014 році, коли знепритомнів вартовий почесного президентського полку Олександр Сікало. Зазначимо, через певний час у хлопця виникли серйозні проблеми зі здоров’ям і він був змушений покинути армію.