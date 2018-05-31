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Під час виступу Порошенка знепритомнів школяр: фото з місця події

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Під час виступу Порошенка знепритомнів школяр
Під час виступу Порошенка знепритомнів школяр / Firtka.if.ua

У четвер, 31 травня, на святковій лінійці в Ямницькому ліцеї, що на Івано-Франківщині, під час промови Президента України Петра Порошенка знепритомнів і впав один з учнів.

Про це повідомляє "Фіртка".

Інцидент трапився під час того, коли глава держави вітав школярів зі святом останнього дзвоника.

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За інформацією видання Порошенко підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам. Зазначається, що під час події погано стало ще кільком дітям.

Діти отримали належну допомогу, адже на заході чергували дві бригади медиків. Наразі хлопчику надали допомогу і він почувається добре,
– розповів начальник управління інформаційної діяльності облдержадміністрації Володимир Джигіта.

До слова, під час свого виступу Порошенко також розповідав про реформи, зокрема у галузі освіти.

Порошенко промова діти школір втратив свідомість
Порошенко підійшов до школяра, якому стало погано

Школяр втратив свідомість знепритомпів промова Порошенка
Школяреві надали допомогу

Зазначимо, що це не перший випадок, коли під час виступу Петра Порошенка непритомніють люди. Так, у березні 2018 року під час промови президента з нагоди відзначення четвертої річниці створення Національної гвардії знепритомнів один із солдатів почесної варти.

Також у липні 2017 року під час візиту Порошенка до Cум знепритомніли четверо людей.

Цього ж місяця під час спільного виступу Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка знепритомнів голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко.

Проте, напевне, найвідоміший випадок із втратою свідомості перед президентом трапився під час інавгурації Порошенка у 2014 році, коли знепритомнів вартовий почесного президентського полку Олександр Сікало. Зазначимо, через певний час у хлопця виникли серйозні проблеми зі здоров’ям і він був змушений покинути армію.

Теги: Новини України Діти Петро Порошенко Неповнолітні Освіта Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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