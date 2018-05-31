Во время выступления Порошенко потерял сознание школьник: фото с места происшествия

В четверг, 31 мая, на праздничной линейке в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области, во время речи Президента Украины Петра Порошенко потерял сознание и упал один из учеников.

Об этом сообщает "Фиртка".



Инцидент произошел во время того, когда глава государства приветствовал школьников с праздником последнего звонка.

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По информации издания Порошенко подбежал к мальчику и помог передать его медикам. Отмечается, что во время происшествия плохо стало еще нескольким детям.

Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо,

– рассказал начальник управления информационной деятельности облгосадминистрации Владимир Джигита.

К слову, во время своего выступления Порошенко также рассказывал о реформах, в частности в области образования.



Порошенко подошел к школьнику, которому стало плохо