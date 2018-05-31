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Во время выступления Порошенко потерял сознание школьник: фото с места происшествия

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Во время выступления Порошенко потерял сознание школьник
Во время выступления Порошенко потерял сознание школьник / Firtka.if.ua

В четверг, 31 мая, на праздничной линейке в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области, во время речи Президента Украины Петра Порошенко потерял сознание и упал один из учеников.

Об этом сообщает "Фиртка".

Инцидент произошел во время того, когда глава государства приветствовал школьников с праздником последнего звонка.

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По информации издания Порошенко подбежал к мальчику и помог передать его медикам. Отмечается, что во время происшествия плохо стало еще нескольким детям.

Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо,
– рассказал начальник управления информационной деятельности облгосадминистрации Владимир Джигита.

К слову, во время своего выступления Порошенко также рассказывал о реформах, в частности в области образования.

Порошенко промова діти школір втратив свідомість
Порошенко подошел к школьнику, которому стало плохо

Школяр втратив свідомість знепритомпів промова Порошенка
Школьнику оказали помощь

Отметим, что это не первый случай, когда во время выступления Петра Порошенко теряют сознание люди. Так, в марте 2018 во время речи президента по случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии потерял сознание один из солдат почетного караула.

Также в июле 2017 во время визита Порошенко в Cумы потеряли сознание четыре человека.

В этом же месяце во время совместного выступления Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко потерял сознание председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

Однако, наверное, самый известный случай с потерей сознания перед президентом случился во время инаугурации Порошенко в 2014 году, когда потерял сознание часовой почетного президентского полка Александр Сикало. Отметим, через некоторое время у парня возникли серьезные проблемы со здоровьем и он был вынужден покинуть армию.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Дети Новости Ивано-Франковска Образование Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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